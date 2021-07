Auto123 y va d’un premier essai du Genesis GV70 2022.

Le parcours de la marque Genesis pour arriver à ce point de son développement est intéressant et pas tout à fait typique. On a vu le nom Genesis associé initialement à une berline de luxe haut de gamme sous la bannière de Hyundai, puis la marque a été créée de manière autonome avec trois berlines à son effectif, à une époque où les VUS bouffaient cru des parts de marché. Ce n'est que l'année dernière que nous avons vu un premier modèle utilitaire de la marque, le GV80 de taille intermédiaire.

La progression de Genesis a toujours été à deux tranchants ; les modèles de haute qualité et à valeur ajoutée du constructeur ont été primés à droite et à gauche, mais les ventes n'ont pas nécessairement suivi au même rythme. La réalité est que bien des consommateurs de voitures de luxe sont peu enclins à abandonner ce qu’apporte une calandre en forme de rein, un logo à quatre anneaux ou une étoile argentée pour s'aventurer vers une marque qui n'a pas encore eu le temps de se forger son propre cachet. N'oublions pas que la marque n'aura que cinq ans en novembre prochain.

Chapeau à Genesis pour s'en tenir à son plan. C'est un jeu de longue haleine. Et ce jeu entre dans une nouvelle phase importante avec l'introduction du Genesis GV70 2022, deuxième VUS à apparaître dans l'écurie de la marque. Pourquoi important ? Parce que le segment des VUS compacts de luxe est vaste, avec un potentiel bien plus important que les catégories dans lesquelles se situent le GV80 et les berlines de la marque. Chez Genesis, on pense qu'il pourrait à lui seul doubler les chiffres de vente de la marque au Canada au cours des deux prochaines années.

Nous avons récemment eu l'occasion de tester ce nouveau modèle et de voir s'il a ce qu'il faut pour faire de véritables percées dans son segment.

L’apparence

Inévitablement, nous devons comparer le GV70 à son grand frère, le GV80. Il s’agit d’un modèle dont la forme est un peu moins carrée mais qui trahit tout de même une grande ressemblance familiale. Le style est absolument séduisant, et Genesis a réussi à faire de ce VUS un véhicule qui se distingue visuellement de la plupart des autres déjà sur le marché, sans qu'il soit une anomalie. Le mantra d'élégance athlétique de Genesis est clair, avec la ligne de toit plongeante du véhicule, la grande calandre, les feux quadruples et la partie arrière élégante et raffinée - sur laquelle les lettres Genesis sont maintenant fièrement affichées. Elle ne fait plus tapisserie, la marque Genesis...

Le GV70 se décline en fait en deux itérations visuelles principales, l'une axée sur l'élégance, l'autre sur l'athlétisme. Notre modèle d'essai était la configuration haut de gamme de la version Sport. Cette version du modèle reçoit des accents de chrome foncé, des prises d'air plus longues, une calandre en chrome foncé, un design de roues unique et un volant à trois branches, entre autres éléments uniques. L'autre variante se concentre davantage sur le raffinement, et vous obtenez donc des accents métallisés, des prises d'air avant raffinées et une allure générale moins agressive. Peu importe votre choix, il y a beaucoup de choses à aimer dans le design du modèle, et rien de majeur à détester.

Genesis a également reconnu que le GV70 est conçu pour attirer non seulement de nouvelles familles vers la marque, mais aussi davantage d'acheteurs féminins. En y regardant de plus près, je ne sais pas exactement comment le modèle est conçu pour y parvenir, mais je suppose que ses bords plus arrondis par rapport au GV80 en font partie.

L’intérieur

Si vous vous attendiez à trouver les dernières technologies et fonctionnalités dans ce tout nouveau modèle, vous aviez tout à fait raison. L'écran multimédia est énorme (14,5 pouces), et il y a un écran de données/instruments 3D en option, équipé de capteurs infrarouges pour surveiller les yeux du conducteur. Oh, et il y a un nouveau lecteur d'empreintes digitales, qui permet à chaque utilisateur de conserver ses réglages préférés pour certains éléments et de les activer sans devoir passer par le menu de l'écran.

En outre, vous trouverez la liste complète habituelle de dispositifs de sécurité et d'aide à la conduite, y compris l'alerte de présence des occupants arrière avec un capteur qui peut détecter des mouvements minuscules comme la respiration. De plus, Genesis vante le coussin gonflable central de la rangée arrière, une première dans le segment, qui empêche les passagers de la rangée arrière de se heurter les uns aux autres lors d'une collision.

En ce qui concerne l'espace, Genesis a fait un bon travail en ajoutant de l'espace, particulièrement à la rangée arrière (la GV70 est basée sur la même plateforme que la berline G70, qui n'est pas connue pour son espace généreux à l'arrière). Ici, grâce à un empattement allongé de quelque 4 cm, les passagers assis à l'arrière bénéficient de ce que l'on est en droit d'attendre d'un VUS compact. Au-dessus des deux rangées se trouve un toit ouvrant panoramique (en option) qui renforce davantage l'impression d'espace. Le volume du coffre est adéquat (816 litres et 1610 litres), à l'égal des autres véhicules de la catégorie.

Les groupes motopropulseurs

En plus du choix sport/élégance, les acheteurs peuvent également, dans le cadre de cette offre généralement très simple et directe, choisir l'un des deux groupes motopropulseurs : un 4 cylindres en ligne turbo de 2,5 litres (300 chevaux, 311 lb-pi de couple) ou un V6 biturbo de 3,5 litres (375 chevaux, 391 lb-pi de couple), tous deux associés à une transmission automatique à 8 rapports. Ces moteurs sont les mêmes que ceux que l'on retrouve dans le plus gros GV80, et puisque le GV70 est plus léger on a en plus pour notre argent côté puissance. Au Canada, toutes les versions sont équipées de série de la traction intégrale.

Le sélecteur de mode de conduite vous permet de naviguer entre les modes Eco, Comfort, Sport et Custom (et Sport+ dans les versions Sport) selon votre humeur ou la situation. Sans trop de surprise, dans mon cas, j'ai trouvé mon compte surtout avec le mode Sport, qui permet de régler les paramètres de façon à obtenir un peu plus de grondement du moteur, une direction et une suspension plus rigides, etc., sans toutefois compromettre le niveau de confort.

La conduite

Nous avions conduit la nouvelle G70 2022 juste avant cet essai, et alors que nous nous attendions à ce que la GV70 ne soit pas complètement à la hauteur de cette berline compacte dynamique et excitante en termes de conduite, la différence sur la route est plutôt mince. Le GV70 que nous avons conduit était en configuration Sport avec le plus gros moteur, et nous avons hâte d'essayer le modèle équipé du 4 cylindres à 2,5 litres si ce n’est que pour noter la différence. Mais avec le V6 la puissance affichée est impressionnante, plus que suffisante pour donner au véhicule une énorme puissance d'accélération et utilisée à son plein potentiel grâce à l'excellente transmission qui exploite et gère cette puissance.

Alors que le GV80 peine parfois à nous faire oublier sa taille dans sa tenue de route, le GV70, plus petit, utilise mieux la puissance disponible et offre des performances agiles. En particulier en mode Sport, la direction est ferme et offre une bonne rétroaction avec la route, et les changements de vitesse sont absolument sans faute. La réponse de l'accélérateur est excellente et super rapide, permettant une accélération très forte à partir d'un arrêt, mais surtout entre 60 et 100 km/h.

Il y a peu à dire au niveau du confort de roulement. Les sièges sont confortables et très ajustables, et l'habitacle est silencieux à vitesse de croisière sur autoroute. Pour ce qui est de la consommation de carburant, ma moyenne après quelques jours de conduite principalement sur l'autoroute était de 10,8 litres / 100 km, ce qui n’est pas renversant, mais pas affreux non plus. Les grandes avancées sur ce front viendront, bien sûr, le jour où Genesis offrira des groupes motopropulseurs hybrides et éventuellement tout électriques, mais c'est pour un autre jour. Notez que l'essence à octane élevé est requise (c'est-à-dire fortement recommandée) avec les deux moteurs.

Les prix

La simplicité de l'offre de produits à laquelle j’ai fait référence est une marque de commerce de Genesis. Ainsi, le GV70 est bien équipé dès la version de base et vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour des ajouts afin de profiter d'un véhicule haut de gamme. Le prix de départ du modèle de base est de 49 000 $, ce qui inclut tous les frais de transport et de préparation, ainsi qu'une foule d'autres valeurs ajoutées, notamment le service de voiturier Genesis, l'entretien régulier sans frais, les services connectés Genesis et les mises à jour de cartes, le tout pour une durée de 5 ans / 100 000 km. Cette variante et les trois qui suivent sont équipées du 4-cylindres de 2,5 litres, et le prix de départ maximal est de 63 000 $.

Les deux versions Sport, qui reçoivent toutes deux le V6, sont quant à elle vendues 68 500 $ et 75 500 $.

Conclusion

Ce prix est conforme à celui des modèles haut de gamme sur le marché, mais il se situe à l'extrémité inférieure du spectre, et il impressionne encore plus si l'on considère que Genesis emballe le GV70 avec beaucoup d'équipement de série que les constructeurs automobiles allemands ont l'habitude de garder dans leurs listes d'options à des prix faramineux. D'un autre côté, il n'y a pas encore le même niveau de cachet associé au nom de Genesis qu'à celui de BMW, Lexus ou Audi. À vous d'évaluer l’importance relative de ces facteurs.

Cependant, notre première rencontre a confirmé le haut niveau de qualité du design, de l'intérieur et des performances que nous attendions franchement d'un modèle Genesis. Nous aurions été surpris et déçus s'il en avait été autrement. Cela dit, l'enjeu est de taille pour Genesis, qui se lance dans un segment populaire mais âprement disputé. On peut dire que beaucoup repose sur les belles épaules courbées du GV70.

Les consommateurs seront les juges finaux de la réussite de ce grand pari, mais à notre avis Genesis a un gagnant sur les bras. Maintenant, si seulement une version hybride ou PHEV était confirmée et en route, nous pourrions parler d'un modèle qui pourrait faire tout un tollé dans la catégorie.

On aime

Le design extérieur attrayant

L'intérieur confortable et haut de gamme

La puissance du V6 est plus que suffisante

Transmission de premier ordre

L'offre de produits simplifiée et complète

Valeur exceptionnelle

On aime moins

Le manque de cachet rend la valeur de revente potentielle un point d'interrogation

Nous aimerions entendre au moins une conversation sur l'hybridité

La concurrence principale

