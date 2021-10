Auto123 met à l'essai le Genesis GV70 2022.

Plus tôt cet été, nous avons conduit le nouveau GV70 2022 durant quelques jours. C’était essentiellement de la conduite en ville et en milieux urbains. Rien de bien excitant. Alors, nous avons voulu tester cet utilitaire compact de luxe dans des conditions plus difficiles, avec un trajet plus long dans des lieux et des conditions routières variés. Alors, quoi de mieux qu’une petite virée à Vancouver et dans le sud de l’île de Vancouver pour mettre le GV70 à l’essai ?

Sans entrer dans les détails, rappelons que la marque Genesis occupe actuellement une position particulière dans le marché des véhicules de luxe. Elle propose trois berlines et deux utilitaires en guise de substituts aux produits de marques rivales allemandes et japonaises bien établies. Pour ce qu'ils offrent, leurs prix sont particulièrement alléchants, mais la faible notoriété de la marque coréenne freine certains acheteurs plus sensibles à cette valeur.

Il est tout de même impressionnant de penser que le GV70, qui est encore tout nouveau, est, à mon avis, le meilleur produit lancé par la marque de véhicules de luxe de Hyundai jusqu’ici, aussi bons soient les G70, G80, G90 et GV80. Notre petite virée sur la Côte Ouest l’a confirmé.

Le style

La catégorie des VUS compacts est paradoxale. Bien qu’elle soit devenue la plus importante en matière de ventes pour la plupart des constructeurs (pour les modèles populaires et de luxe), c’est aussi une catégorie où les véhicules se ressemblent beaucoup. Mais pas le GV70. Il réussit à paraître moderne et élégant tout en restant distinct des autres VUS modernes et élégants. De plus, bien qu’il ait un toit plus arqué que celui du GV80, un modèle plus gros, on ne manque pas d’espace à l’arrière pour autant (on y reviendra plus loin). Il a un long capot, des porte-à-faux courts, bref un dessin particulièrement équilibré.

De nombreuses personnes que nous avons croisées durant notre petit voyage ont d’ailleurs prisé, sans ambages, l’élégance du GV70 (une réaction sans doute accentuée par la superbe peinture Bordeaux Barossa du véhicule, que vous voyez sur les photos). Les compliments menaient presque toujours aux mêmes questions : « Qu’est-ce que c’est un Genesis ? Qui fabrique ça ? ». Le constructeur a bien fait d’employer de plus grosses lettres pour afficher ce nom à l’arrière du véhicule. Fini l'anonymat.

L’intérieur

J’avais gardé de très bons souvenirs sur l’habitacle du GV70 que j’ai conduit l’été dernier et vraiment peu d’impressions négatives. Cette appréciation s’est confirmée en passant plus de temps à bord de ce VUS. Son habitacle a visiblement été pensé pour le confort de ses occupants avant toute chose. Il a des sièges fermes, mais accueillants que des fonctions de chauffage/ventilation/massage rendent d’autant plus confortables durant un long périple. De plus, son système multimédia s’utilise en toute simplicité. Alors, vous ne grincerez pas des dents comme un débutant en cherchant à comprendre comment il fonctionne.

De plus, pour un VUS compact, l’espace à bord abonde. Pour le constater, il m’a suffi de m’installer sur la banquette arrière pour... changer mes vêtements, après avoir fait la découverte du sentier maritime Juan de Fuca sous une pluie torrentielle — vous ai-je précisé que sur l’île de Vancouver, parfois... il pleut ? Alors, imaginez-vous un instant à l’arrière d’une voiture, en train d’enlever des vêtements trempés. Dans le GV70, ça allait, sans avoir les genoux accotés sur les dossiers ou les pieds coincés. Cette situation amusante m’a démontré que son habitacle est spacieux !

Inutile de revenir sur la panoplie des équipements et des systèmes destinés à rendre la vie à bord plus confortable, plus agréable et plus connectée, puisque je l’ai fait dans mon premier essai. Qu’il suffise cependant de dire que la dotation est très complète, compte tenu du prix. Il importe également de souligner la finition inégalée et la construction soignée puisque durant notre périple, jamais nous n’avons entendu un bruit parasite ou senti ou vu quoique ce soit qui suggérerait un assemblage aléatoire.

Sur route

Des irritants pareils, le GV70 aurait pu en avoir puisque notre petite virée nous a menés sur des chemins de gravier tortueux et défoncés. Mais malgré les cahots et le brassage, le GV70 est resté rigide comme un tambour tout en masquant admirablement les défauts du revêtement.

Les routes asphaltées ont évidemment contribué à rendre le roulement plus doux. Mais il faut savoir que dans ce coin de pays, les côtes sinueuses ascendantes et descendantes sont assez fréquentes. Mais cela n’a pas empêché le GV70 de faire preuve d’une grande agilité. Cela nous a d’ailleurs permis de maintenir le rythme avec une Veloster N sur une route ralliant Sooke et Port Renfrew.

Le V6 biturbo de 3,5 litres (375 chevaux, 391 lb-pi de couple) qui l’entraîne dispose d’ailleurs d’une force brute assez grande pour vous permettre d’accélérer lorsqu’il le faut, même au milieu d’une pente abrupte. De plus, la boîte automatique à 8 rapports est tout simplement exceptionnelle. Elle fait son boulot en toute discrétion, ce qui vous permet de porter toute votre attention sur la Veloster qui vous précède dans cette courbe serrée que vous aborderez bientôt. Vous y ressentirez naturellement un peu plus de roulis que le pilote de la Veloster (il y a des limites à vouloir faire une voiture sport d’un VUS), malgré tout, le GV70 colle plutôt bien à la route.

Puis, lorsque la route redevient plus linéaire, vous retrouvez le confort et le roulement doux d’une grande routière. Alors, si cela vous dit, vous pouvez faire ronronner le moteur un peu plus fort en activant le mode Sport. Du coup, vous rendez la direction un peu plus ferme, tout en changeant quelques autres paramètres de la motorisation, sans pour autant transformer votre GV70 en monstre.

Au moment de rendre le véhicule au terme de notre petite aventure, notre VUS était sale, mais indemne, et nous étions crevés, mais heureux. Nous étions aussi convaincus que le GV70 2022 peut figurer parmi les premiers choix de la catégorie des VUS compacts de luxe. Ce véhicule qui provient d’une marque encore inconnue pour bien des gens n’a vraiment rien à envier aux rivaux de BMW, Audi, Mercedes-Benz et des autres marques, en matière de qualité, d’équipements, de confort et de raffinement. Ce serait vrai si les prix étaient les mêmes, mais ce n’est pas le cas puisque, avec un équipement comparable, le GV70 est beaucoup plus abordable que ses concurrents germaniques !

On pourrait mentionner que sa dynamique sur route n’égale pas celle d’un BMW, marque qui domine largement ce domaine. Cela dit, si vous n’avez que faire de la notoriété de la marque bavaroise, alors pour votre prochain VUS compact de luxe, pourquoi ne pas découvrir cette jeune marque sud-coréenne ?

On aime

Carrosserie élégante

Construction soignée

Intérieur raffiné

Prix comparativement à certains rivaux

Gamme et dotation simplifiée

On aime moins

Petit coffre

Consommation dans la moyenne

Pas aussi dynamique que certains rivaux allemands

La concurrence principale

Acura RDX

Audi Q5

BMW X3 / X4

Buick Envision

Cadillac XT5

Infiniti QX50

Lexus NX

Lincoln Corsair

Mercedes-Benz GLC

Volvo XC60

