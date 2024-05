Le concept Genesis Neolun, dévoilé au printemps à New York, deviendra le GV90. Le modèle tout électrique — le premier VUS pleine grandeur de la marque de luxe — sera présenté au début de l’année 2026, avec un lancement aux États-Unis prévu pour l’été 2026, rapporte The Korean Car Blog.

Voir : New York 2024 : Genesis dévoile le concept électrique Neolun

À certains égards, le concept présenté à New York semblait assez près de la production, mais certaines de ses caractéristiques étaient des éléments d’étude de style futuriste typiques, des éléments destinés à être abandonnés au fur et à mesure que le modèle se rapproche d’une version de production.

Cependant, The Korean Car Blog estime que les portes-suicides du concept, par exemple, pourraient bien survivre, faisant du VUS une rareté sur le marché. Cela pourrait prendre la forme d’une édition limitée dotée de ces portières, tandis qu’une édition régulière les délaisserait au profit d’une configuration traditionnelle.

L'habitacle du concept Genesis Neolun | Photo : D.Boshouwers

Pour ce qui est des autres caractéristiques du concept Neolun, comme les éléments d’éclairage extérieur intégrés directement dans les surfaces du véhicule, les sièges avant pivotants et le grand écran multimédia qui peut se déployer à partir du tableau de bord, il faudra attendre pour en savoir plus. Quoi qu’il en soit, Genesis a clairement indiqué son intention de commercialiser ce modèle comme son produit le plus haut de gamme à ce jour, avec pour principaux rivaux le Bentley Bentayga et le Rolls-Royce Cullinan.

Le média indique en outre que ce nouveau GV90 sera le premier modèle à être produit dans la nouvelle usine du groupe Hyundai à Ulsan, en Corée du Sud, qui ne fabriquera que des véhicules électriques. Le produit est conçu sur la nouvelle plateforme eM pour véhicules électriques de Hyundai, qui remplacera à terme la structure e-GMP qui est largement utilisée avec les modèles électriques du groupe Hyundai. Cette nouvelle architecture eM pourra recevoir des batteries de dimensions plus variées et plus importantes, aussi ; la rumeur veut que le GV90 soit équipé d’une batterie de 113,2 kWh.

Un GV80 entièrement électrique

Le Korean Car Blog nous apprend par ailleurs que le lancement du GV90 sera rapidement suivi par l’introduction sur le marché de la version tout électrique du GV80, probablement à la fin de 2026 ou au début de 2027.