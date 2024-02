Est-ce que Genesis nous prépare des modèles hybrides ?

La marque de luxe de Hyundai est encore toute fraîche sur le marché et il y a un type de motorisation qu’elle ne nous a jamais proposé, soit hybride. Or, selon une nouvelle publiée par le Korea Économic Daily, cela pourrait changer.

En effet, en raison du ralentissement de la demande électrique observée à l’échelle mondiale, Genesis pourrait incorporer des motorisations hybrides à travers sa gamme, et ce, dès l’année prochaine.

Mentionnons que tout est au stade de rumeur pour le moment, et que même si la nouvelle s’avère, ça ne veut pas dire que le Canada héritera d’un modèle. La nouvelle est encore très embryonnaire et il faudra voir quelle sera la suite des choses.

Le quotidien cite toutefois des « sources de l’industrie » pour appuyer ses dires. Selon ces dernières, le développement de variantes hybrides de produits Genesis existants a commencé à la fin de l’année dernière et les véhicules devraient être commercialisés en 2025. Toujours selon les sources, il s’agirait d’hybrides traditionnels et non de solutions rechargeables. Les véhicules utiliseraient le moteur 4-cylindres de 2,5 litres du groupe plutôt que le 4-cylindres turbo de 1,6 litre que l’on trouve avec les Hyundai Tucson, Elantra et Santa Fe hybrides.

Le quotidien affirme que les premiers modèles Genesis qui seraient convertis à l’hybridation seraient la berline G80 et le VUS compact GV70, deux créations qui sont à la fois proposées avec un moteur à essence, mais qui ont aussi été transformées pour être tout électriques.

Genesis G80 2024 Photo : Genesis

À ses débuts, Genesis n’offrait que des modèles à essence, mais rapidement, elle a affirmé qu’elle n’introduirait à partir de 2025 que des solutions entièrement électriques. Si la nouvelle rapportée se confirme, on va parler d’un changement de cap important.

Récemment, on a vu d’autres constructeurs revoir leurs stratégies, que ce soit Mercedes-Benz qui promet de garder actifs ses moteurs à combustion plus longtemps, ou encore GM qui mentionne qu’elle va réintroduire sur le marché des motorisations hybrides rechargeables.

Le site The Drive a contacté un porte-parole de Genesis. Voici ce que ce dernier avait à confier à la publication :

« Genesis continue de s’engager à poursuivre ses plans d’électrification et à être un leader dans l’ère de l’électrification, mais nous restons flexibles en fonction des conditions du marché et de la demande des consommateurs. Pour l’instant, notre gamme de produits se concentre sur les véhicules tout électriques et les modèles à moteur à combustion interne. Nous n’avons pas de mises à jour à partager concernant d’autres groupes motopropulseurs pour l’instant ».

Une réponse politique, certes, mais qui laisse une porte ouverte.

Nous allons surveiller ce dossier de près.