À l’occasion des finales mondiales du jeu vidéo Gran Turismo, qui se sont déroulées le week-end dernier à Barcelone, en Espagne, Genesis en a profité pour dévoiler le concept X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo.

La voiture a été créée dans le cadre de la série Vision Gran Turismo de Polyphony Digital et sera disponible dans le jeu à partir de janvier 2024.

Genesis X Gran Berlinetta concept Photo : Genesis

Le concept 2024 X Gran Berlinetta VGT incarne une expression très émotive de la philosophie de design Athletic Elegance, propre à la marque Genesis. Le modèle démontre toute la passion de Genesis envers la série Vision Gran Turismo.

Il faut l’avouer, les lignes sont spectaculaires. La taille des roues est dominante et imposante, et la position reculée de la cabine ajoute à l’effet spectaculaire de cette voiture.

« Notre objectif était de créer un design intemporel ancré dans l’essence du sport automobile... Les concepteurs ont savouré l’occasion de créer une voiture de course qui présentait des éléments de design Genesis ainsi que des attributs de performance technique. Cette voiture est devenue un catalyseur d’inspiration pour nos autres programmes. »

- John Krsteski, designer en chef de Genesis

À l’avant, on reconnaît la signature de Genesis sur ce concept avec la présence du bouclier typique de la marque. Le profil est tout aussi spectaculaire et la signature à deux lignes de Genesis est à cet endroit très visible. Elle se poursuit à l’arrière, tant sur les flancs qu’à l’arrière du véhicule proprement dit où les deux lignes représentent les feux.

Dévoilement de la Genesis X Gran Berlinetta Photo : Genesis

Le design est à couper le souffle, qu’importe l’angle qu’on adopte pour l’admirer.

La couleur Magma, inspirée par la philosophie « Distinctivement Coréen » de l’entreprise, est audacieuse et fait référence aux volcans de la Corée ainsi qu’à l’émotion, à la passion et à la vivacité de la culture de ce pays.

À l’intérieur, où le carbone est omniprésent, on a créé un environnement de puriste pour le pilote afin que la concentration de ce dernier se porte sur la piste et nulle part ailleurs.

À l’animation de ce modèle, on retrouve un moteur V6 qui est assisté électriquement par la technologie E-SC de Genesis (Electric Super Charger). Le groupe motopropulseur hybride délivre une puissance totale de 1071 chevaux et un couple ahurissant de 986 livres-pieds. Le V6 à lui seul offre 870 chevaux et 790 livres-pieds de couple, tandis que le moteur électrique génère 201 chevaux et 196 livres-pieds de couple supplémentaires.

Est-ce qu’on peut espérer voir ce concept atteindre la route ? Probablement que non, surtout que les prochains modèles de la compagnie seront électriques. L’étude pourrait cependant servir d’inspiration pour la création de futures sportives.

C’est là que l’analyse de ses lignes devient intéressante.