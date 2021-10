General Motors a annoncé la construction d’une nouvelle usine qualifiée de centre d’innovation pour les cellules de batteries de véhicules électriques au Michigan. Il permettra au géant de l’industrie de réduire les coûts associés aux technologies entourant les VÉ et l'aidera à tenir ses engagements en matière d'électrification au cours de la prochaine décennie. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Ford a annoncé un nouvel investissement de plusieurs milliards de dollars dans un nouveau site de production consacré aux VÉ et aux technologies connexes.

Ce complexe a été nommé Wallace Battery Cell Innovation Center en l'honneur de Bill Wallace, le défunt directeur des systèmes de batteries et de l'électrification de GM. Sous sa direction, l'entreprise a produit la Volt (de première et deuxième génération), le modèle hybride Malibu et la Bolt EV. Wallace est décédé des suites d'un cancer en 2018.

Photo : General Motors Le Wallace Battery Cell Innovation Center, de haut

La création d'un centre pareil présente de nombreux avantages évidents pour GM. L'entreprise pourra produire à l’interne davantage de composants nécessaires à ses futurs modèles électriques, au lieu de dépendre de fournisseurs d’outre-mer (on n’a qu’à penser à la pénurie actuelle de puces électroniques). Il sera également plus facile et moins coûteux de développer de nouvelles technologies, notamment celles liées à la future génération de systèmes de batteries pour VÉ basés sur le lithium métal et le silicium.

Enfin, l'accent sera mis sur l'optimisation des méthodes de fabrication dans les usines de batteries (ce qui est plus facile à faire avec une installation toute neuve), mais aussi sur leur adoption par d'autres usines produisant des batteries.

« Le Wallace Center va considérablement accélérer le développement et la production de nos batteries Ultium de nouvelle génération et notre capacité à mettre sur le marché des batteries de VÉ de nouvelle génération. » - Doug Parks, vice-président exécutif de GM, Développement mondial des produits, achats et chaîne d’approvisionnement.

M. Parks estime également que l'ajout de ces installations aux ressources de GM constitue une expansion massive de ses opérations de développement de batteries et qu’il sera un élément clé de son plan visant à construire « des cellules qui seront à la base de VÉ plus abordables et à plus grande autonomie à l'avenir. »

Chez GM, on espère que cette nouvelle usine commencera à fabriquer des prototypes de cellules de batteries avant la fin de 2022 et que la production commerciale débutera au milieu de la décennie. Les responsables de l’entreprise croient qu’elle les aidera à réduire le coût de production des batteries d'au moins 60 %.

GM affirme que les investissements réalisés dans cette usine représentent des centaines de millions de dollars et que des centaines de nouveaux emplois seront créés grâce à ce projet. On précise, enfin, qu’il y a de l’espace pour une éventuelle expansion sur le site de cette usine. Selon GM, la superficie de ces installations pourrait être multipliée par trois, si nécessaire.