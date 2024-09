L’électrification fait bondir les ventes de Honda

• Grâce à l’ajout de modèles électrifiés au sein de sa gamme, Honda a enregistré des ventes record aux États-Unis en août dernier.

Honda n’est pas le constructeur qui a été le plus actif sur le plan de l’électrification. La firme japonaise a même été un spectateur plutôt qu’un acteur.

Cependant, on a vu plus de modèles hybrides s’ajouter à la gamme ces dernières années, et l’on a aussi assisté au début du premier modèle tout électrique de la marque, le VUS Prologue, un cousin du Chevrolet Blazer de General Motors (GM).

Et bien, ces ajouts semblent porter leurs fruits au chapitre des ventes, car aux États-Unis, Honda vient de battre un record pour le mois d’août. C’est bien sûr en partie dû aux bonnes ventes de VUS de la marque, mais aussi des versions hybrides de ses différents modèles (CR-V, Accord et Civic), ainsi que du Prologue.

Honda CR-V Hybride 2024 | Photo : Honda

Concrètement, Honda a écoulé 127 900 véhicules en août aux États-Unis, dont 35 886 étaient électrifiées. La grande majorité est composée de produits hybrides, mais le Prologue a quand même été réclamé par 5401 consommateurs. Ce chiffre est impressionnant, car Chevrolet a écoulé 6634 Blazer au cours du deuxième trimestre de l’année, soit une période de trois mois.

Quant aux ventes d’hybrides, elles sont fortes chez Honda. Dans le cas du CR-V, on parle de 51 % des ventes du modèle. C’est aussi excellent dans le cas de l’Accord, mais la compagnie n’a pas fourni de données précises. La Civic hybride, nouvelle sur le marché, vient également stimuler les ventes de modèles électrifiés.

On peut donc s’attendre à ce que le pourcentage des ventes de ce type de modèles chez Honda augmente au cours des prochains mois. Et avec le ralentissement de la demande de modèles tout électriques à travers l’industrie, en regard de la croissance anticipée, les compagnies qui proposent des modèles hybrides sont bien positionnées.