Chaque fois qu’une collection des voitures anciennes abandonnées est découverte, on se dit que c’est peut-être la dernière. Puis en survient une autre. Cette fois le trésor a été déniché à Londres, en Angleterre, et il est majeur.

En tout, 174 véhicules abandonnés depuis un bout de temps y reposaient. La bonne nouvelle, c’est qu’ils s’en vont maintenant à l’encan, gracieuseté du groupe londonbarnfinds.

Et avec un lot aussi important, et de provenance étrangère en ce qui nous concerne, les bolides intéressants sont légion. La découverte, qui a été partagée par le propriétaire d’une chaîne YouTube qui répond au nom de « TheTFJJ », nous fait voir des Mercedes-Benz SL à la tonne, de plus vieilles berlines Mercedes, des BMW dont une M5 et une Série 6 des années 80, des MG, des Porsche 911, des Type 2 de Volkswagen, des Land Rover, bref le modèle européen qui vous plaît se trouve probablement sur le plancher de cet entrepôt.

Photo : Instagram (Lond Barn Finds) Collection a vieilles voitures à Londres, img. 2

Photo : Instagram (Lond Barn Finds) Collection a vieilles voitures à Londres, img. 3

La vente en ligne de ces perles va se faire au cours des prochains jours. Les intéressés pourront visiter la collection ce lundi après-midi 30 août, afin de voir de près le matériel.

Sur la page Instagram de London Barn Finds (londonbarnfinds), vous pouvez trouver une liste partielle des véhicules avec leur millage ainsi que le prix anticipé de leur valeur.

On ne peut que souhaiter bonne chance à ceux qui auront le loisir de miser… et d’espérer qu’une découverte du genre au Canada nous permette de vivre le même genre d’expérience.

Photo : Instagram (Lond Barn Finds) Collection a vieilles voitures à Londres, img. 4

Photo : Instagram (Lond Barn Finds) Collection a vieilles voitures à Londres, img. 5

Photo : Instagram (Lond Barn Finds) Collection a vieilles voitures à Londres, img. 6