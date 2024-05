• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des VUS de luxe.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Le dossier qui suit s’intéresse aux quatre catégories qui regroupent tous les VUS de luxe de l’industrie, soit ceux de format sous-compact, compact, intermédiaire et pleine grandeur.

Et ce ne sont pas les modèles intéressants qui manquent dans ces créneaux, comme vous allez bientôt le constater.

Les meilleurs VUS sous-compacts de luxe

Un peu comme c’est le cas depuis dix ans avec les modèles des constructeurs généralistes, le segment des VUS sous-compacts a explosé ces dernières années, et il regroupe plusieurs créations intéressantes. Certains se démarquent plus aisément que d’autres toutefois, si bien que c’est sans trop de difficultés que nos panélistes ont su s’entendre sur les trois modèles les plus intéressants pour les acheteurs.

Ainsi, notre trio de tête regroupe le duo BMW X1/X2, le Volvo XC40 et le Mercedes-Benz GLB. Les trois proposent des qualités qui ne résonnent pas nécessairement de la même façon auprès des acheteurs.

BMW X1 M35i xDrive 2024 | Photo : D.Boshouwers

Par exemple, avec les représentants de BMW, c’est la performance pure qui est au menu, alors que chaque version peut se décliner avec une mécanique plus puissante, mais surtout, un châssis qui autorise une conduite vraiment inspirée. Le style de ces modèles, aussi, séduit les amateurs qui recherchent un véhicule ayant un peu plus de personnalité.

Mercedes-Benz 250 4MATIC AMG Line 2024 | Photo : Mercedes-Benz

Avec le GLB de Mercedes-Benz, même si une version plus performante est au menu, on retrouve un utilitaire qui met davantage l’accent sur le confort. Le style, très sympa, est plus carré et favorise un espace de chargement facile à aménager. Et il y a ce prestige de retrouver le logo de Mercedes-Benz à l’avant.

Volvo XC40 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le Volvo XC40 est un modèle qui a étonné tout le monde à son arrivée sur le marché, avec une gueule accrocheuse, une conduite rassurante, un niveau de technologie avancé, et une solide réputation en matière de sécurité.

Trois bons choix, qui vont varier selon votre personnalité et l’image que vous souhaitez projeter.

Les meilleurs VUS compacts de luxe

Ici aussi, on retrouve des représentants fort intéressants, mais forts différents. Aussi, la concurrence est tellement féroce que certains modèles très réputés ne figurent même pas sur notre trio de tête, comme le BMW X3, par exemple.

Cela ne fait qu’ajouter du poids et du crédit aux modèles qui suivent.

Audi Q5 2024 | Photo : Audi

Il y a d’abord l’Audi Q5, un utilitaire sans histoire, mais qui fait tout bien et qui séduit les amateurs à la recherche d’un produit de luxe, mais qui joue la carte de la discrétion. C’est un peu l’image que projette aussi le Porsche Macan, à la différence que ce dernier est une véritable bête sportive et que le niveau de performance qu’il propose se trouve à un autre niveau.

Genesis GV70 2024 | Photo : D.Boshouwers

Quant au GV70 de Genesis, c’est la nouvelle coqueluche de cette catégorie. Il est en fait rare de voir un produit récent s’imposer aussi rapidement, mais ça a été le cas avec ce véhicule. Son rapport qualité-prix séduit, à la même hauteur que sa conduite qui est tout à fait inspirante. La qualité de construction est aussi impressionnante.

Les meilleurs VUS intermédiaires de luxe

Avec les VUS de luxe de taille intermédiaire, on retrouve des produits de grande qualité, recherchés par ceux qui ont besoin de plus d’espace pour transporter des gens et du matériel… ou qui veulent simplement se payer un modèle plus prestigieux.

Porsche Cayenne 2024 | Photo : D.Rufiange

Ça peut être un Porsche Cayenne, qui profite de mises à jour importantes pour l’année 2024, qui incluent un système multimédia et une présentation intérieure mises à jour. De nouvelles variantes hybrides rechargeables, dont une qui est axée sur la haute performance, la Turbo E-Hybrid, avec une prestation de 729 chevaux, sont aussi de la partie. Et la conduite d’un Cayenne n’a pas son égal, pour ceux interpellés par cet aspect.

Land Rover Defender 110 2023-2024 | Photo : V.Aubé

Ça pourrait aussi être également un des deux modèles à empattement long du Land Rover Defender. Ce produit, avec son style unique, propose un niveau de raffinement et de luxe à l’anglaise, soit différent et fort appréciable. Le style de ce véhicule est aussi très accrocheur, sans oublier le fait que si vous souhaitez sortir des sentiers battus, vous avez entre les mains un véhicule capable de le faire avec brio.

Acura MDX Platinum Elite 2024 | Photo : D.Boshouwers

Enfin, pour un peu plus de quiétude, mais un luxe tout aussi présent, l’Acura MDX est un modèle impossible à ne pas apprécier. Douceur de roulement, qualité de construction, équipement complet, fiabilité, les qualités se bousculent aux portes. Et en fait de prix, il est plus abordable que plusieurs de ses rivaux.

Les meilleurs VUS plein grandeur de luxe

Enfin, un saut dans la catégorie des VUS de format pleine grandeur nous amène à un autre niveau de luxe et de prestige. Les forces en présence sont tous porteurs d’une aura.

Lorsque les gens voient un BMW X7, un Cadillac Escalade ou un Land Rover Range Rover, ils se mettent à rêver. Chacun de ces modèles propose une expérience qui outrepasse le simple comportement routier. On livre ici une expérience sensorielle.

BMW X7 M60i 2023-24 | Photo : V.Aubé

Le X7, c’est simple, offre le rendement d’un modèle compact tellement il répond bien sur la route, en plus d’offrir de l’espace à revendre. Avec le Cadillac Escalade, l’acheteur a le choix entre la performance et la haute performance avec la version V. Et technologiquement, avec sa configuration d’écrans et son système de conduite semi-autonome Super Cruise, il est une référence à travers l’industrie.

Land Rover Range Rover 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le Range Rover est un modèle mythique dont les origines nous ramènent à 1948. Le niveau de luxe et de raffinement a été poussé à un autre niveau ici avec la génération actuelle. Et pour ceux qui recherchent une solution hybride, la variante rechargeable propose près de 80 km d’autonomie, ce qui permet de réduire de façon substantielle la consommation de carburant.

