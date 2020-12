Du nouveau pour la Honda Accord 2021

La berline Accord profite de changements notables pour l’année 2021. Honda Canada nous en a récemment fait part alors prenons le temps de regarder ça ensemble, en substance.

D’abord, pour ce qui est des grandes lignes, mentionnons des retouches à la hauteur du style, une mise à jour de la version hybride, l’arrivée d’une variante exclusive au pays, de même que l’intégration sans fil des applications Apple CarPlay et Android Auto.

Le style

En 2021, les versions de l’Accord vont profiter d’une calandre élargie, ce qui va permettre une meilleure intégration du radar qui sert entre autres au bon fonctionnement des caractéristiques de sécurité du système Honda Sensing. De nouveaux phares et phares de jour à DEL sont aussi au menu. Avec les variantes EX-L et Touring, on a droit à de nouvelles roues en alliage. Un coloris a également été ajouté à la palette, soit Gris sonique nacré.

Photo : Honda Honda Accord Touring Hybrid 2021, en gris sonique nacré

À bord, comme mentionné, il sera possible de se brancher sans fil pour utiliser ses applications de Google et d’Apple, et ce, avec chacune des déclinaisons du modèle. On a aussi repositionné les ports USB pour un accès plus facile. Un système de rappel pour les sièges arrière est maintenant de série partout. Il est incroyable de voir comment ce dispositif a fait son chemin à travers l’industrie depuis ses débuts avec le GMC Acadia il y a quatre ou cinq ans.

Photo : Honda Honda Accord Touring Hybrid 2021, intérieur

Version SE

Puis, du nouveau à la gamme avec le modèle SE qui vient se glisser dans l’offre. En fait, il vient remplacer la proposition LX. On parle donc toujours d’un produit d’entrée de gamme, mais l’exclusivité canadienne qu’il représente emprunte le style de la version Sport qui est fort populaire. Ainsi, le modèle porte des roues de 19 pouces, des phares et des phares antibrouillards à DEL, un aileron intégré au coffre, une calandre chromée ainsi que des embouts d’échappement qui empruntent aussi le chrome. À bord, l’équipement comprend des sièges moitié simili cuir et tissu, un volant recouvert de cuir, ainsi qu’un siège à 12 réglages électriques pour le conducteur.

Photo : Honda Honda Accord SE 2021

Accord hybride

Quant à l’Accord hybride, elle voit son système être perfectionné pour une réponse plus immédiate et linéaire à l’accélération, le tout pour donner une sensation plus naturelle au conducteur.

Notez que les versions à moteurs turbocompressés voient aussi leurs mécaniques être mises à jour, le tout visant le même objectif, soit offrir une accélération plus prompte et graduelle.

Bref, si l’Accord était sur votre liste d’achats pour 2021, c’est un modèle amélioré qu’on vous offre.