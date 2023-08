L’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) effectue sans cesse des tests de collision afin de s’assurer que les constructeurs proposent des modèles qui s’avèrent sécuritaires pour le grand public.

Et les exercices auxquels les véhicules sont soumis sont souvent révisés et améliorés afin de refléter de nouvelles réalités. L’une d’elles est la sécurité des passagers arrière, mais pas seulement des personnes de même gabarit. L’agence évalue depuis quelque temps déjà la performance de mannequins moins lourds, mais aussi plus petits, pour représenter le corps d’une femme et celui d’un enfant de 12 ans.

Avec ces considérations en tête, la plus récente batterie de tests auxquels ont été soumises les berlines de taille intermédiaire a vu la Honda Accord s’imposer dans son segment.

Honda Accord 2023 rouge Photo : Honda Canada

Selon les nouvelles données de l’IIHS, seule la représentante de Honda a obtenu la note globale la plus élevée, « bon », parmi les six modèles évalués, en ce qui concerne la sécurité des passagers arrière.

La Subaru Outback est la deuxième voiture la plus sûre avec une note « acceptable », suivie de la Nissan Altima et de la Toyota Camry, qui ont reçu la mention « marginale ». La Hyundai Sonata, la Kia K5 et la Volkswagen Jetta ont toutes été jugées « médiocres ».

« Dans la plupart des voitures de taille intermédiaire que nous avons testées, le mannequin arrière a glissé vers l’avant, sous la ceinture abdominale, ce qui l’a fait remonter du bassin vers l’abdomen et a augmenté le risque de blessures internes », a déclaré David Harkey, le président de l’IIHS, dans le rapport sur l’analyse des résultats. « Avec les trois véhicules ayant reçu la note “médiocre”, les mesures prises sur le mannequin arrière indiquaient également des blessures probables à la tête ou au cou, ainsi qu’à la poitrine. »

La nouvelle Honda Accord 2023 Photo : Honda Canada

Les nouvelles données de l’IIHS tiennent compte d’un nouveau test de collision frontale à chevauchement modéré (le pourcentage de l’avant qui entre en contact avec l’autre véhicule). Ce test mesure l’impact lorsque les coins avant de deux véhicules roulant dans des directions opposées entrent en collision à une vitesse de 64 km/h.

L’IIHS a constaté que dans ces conditions et avec les nouveaux mannequins, sur les véhicules récents, le risque de blessure mortelle est désormais plus élevé pour les passagers arrière portant la ceinture de sécurité que pour ceux qui se trouvent à l’avant.

L’IIHS précise que pour obtenir une bonne note, le mannequin arrière ne doit pas présenter un risque excessif de blessure à la tête, au cou, à la poitrine ou à la cuisse, et qu’il doit être « correctement positionné » pendant l’accident, sans qu’il cherche à rejoindre le sol. Dans l’Accord, les données de l’IIHS ont montré « aucun risque accru de blessures, et les dispositifs de retenue arrière ont bien contrôlé les mouvements du mannequin ».

Notez que l’Accord a été entièrement renouvelée pour 2023, ce qui signifie qu’elle est de conception plus récente que ses rivales.