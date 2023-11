Honda vient de lancer une campagne de rappel qui touche plus de 303 000 versions de la berline Accord et du VUS HR-V des années 2023 et 2024. Les véhicules concernés par cette campagne pourraient avoir été construits sans un rivet qui aide à fixer le prétensionneur de la ceinture de sécurité avant.

Honda n’a pas précisé le nombre exact d’unités touchées pour chaque modèle. Elle estime que le problème est présent sur environ 1 % des véhicules rappelés. Les Accord visées ont été assemblées entre le 4 octobre 2022 et le 14 octobre 2023, tandis que les HR-V ont été fabriqués entre le 26 avril 2022 et le 14 octobre 2023.

Honda Accord 2023 Photo : Honda

Dans son rapport, Honda explique que « les prétensionneurs de ceinture de sécurité avant ont été assemblés sans rivet fixant le connecteur rapide et la plaque de fil. » Il s’agit d’une pièce cruciale qui permet de protéger l’occupant d’une voiture en cas d’accident. Sans le rivet, la ceinture de sécurité peut ne pas fonctionner comme prévu.

Honda ajoute que « l’installation du rivet a été omise lors de l’assemblage » et déclare ne pas avoir connaissance de blessures ou de décès liés à ce problème.

Évidemment, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, rappelle qu’une ceinture qui pourrait ne pas fonctionner en cas de collision augmente sérieusement le risque de blessures ou de décès dans le cas d’un impact.

Heureusement, la solution pour remédier au problème est simple. Honda va demander aux propriétaires des véhicules concernées de se rendre chez un concessionnaire afin qu’un technicien puisse inspecter les prétensionneurs de ceinture de sécurité. S’il s’avère qu’un rivet est manquant, la pièce sera remplacée.

Honda va commencer à informer par courrier les propriétaires de ces nouveaux véhicules à partir du 8 janvier 2024.