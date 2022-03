Honda Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle investira 1,38 milliard $ au cours des six prochaines années pour moderniser ses usines d'assemblage d'Alliston, en Ontario (connues sous le nom de Honda of Canada Mfg., ou HCM), dans le cadre du plan du constructeur automobile visant à atteindre l'objectif de zéro émission d'ici 2040. Les usines intégreront de nouvelles technologies, de nouveaux processus de fabrication, une chaîne d'approvisionnement mise à jour et des programmes de recherche et de développement de véhicules.

Ce nouvel apport porte le total des investissements de Honda dans ses installations canadiennes à plus de 6,5 milliards $ depuis 1986. De plus, l'investissement sera soutenu par des fonds fournis par les gouvernements fédéral et ontarien, chacun d'entre eux apportant une contribution égale et conditionnelle de 131,6 millions $.

Entre autres choses, le déménagement fera de l'usine ontarienne de Honda la principale usine en Amérique du Nord pour le nouveau multisegment CR-V hybride 2023.

« Il s'agit d'une étape importante pour Honda alors que nous allons de l'avant avec notre ambitieuse vision de faire en sorte que les véhicules électriques à batterie représentent 100 % des ventes de véhicules en Amérique du Nord d'ici 2040…. Cet investissement assure non seulement notre compétitivité en matière de produits et de fabrication en Ontario, au Canada et à l'étranger, mais il renforce aussi considérablement nos efforts continus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'aider le Canada à atteindre ses cibles climatiques globales. » - Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada

Photo : Honda Honda CR-V hybride

La mise à niveau des deux chaînes de production de HCM contribuera à préserver des milliers d'emplois à Alliston et dans l'ensemble du réseau canadien de fournisseurs de Honda. L'argent engagé aujourd'hui servira également à mettre en œuvre des initiatives de formation professionnelle améliorées et des pratiques d'embauche plus inclusives, ainsi que des programmes de recherche et de développement qui réduisent davantage les impacts environnementaux de la production de véhicules.