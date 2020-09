L'IIHS décerne à la Honda Odyssey 2021 et au Ford Explorer 2020 son prix du meilleur choix de sécurité (Top Safety Pick+, ou TSP+).

Alors qu'on se retrouve à l'aube du mois d'octobre, les modèles 2020 sont tous sur le marché et la grande majorité d'entre eux ont été mis à l'épreuve par les experts de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). En février dernier, nous avons examiné les modèles qui avaient été jugés suffisamment sécuritaires pour recevoir cette désignation jusque-là en 2020. Deux modèles se sont récemment ajoutés au total.

Pour obtenir le prix TSP+ 2020, un véhicule doit obtenir de bonnes notes lors de six évaluations de résistance aux chocs, y compris les tests de chevauchement faible à l'avant côté conducteur, de chevauchement faible à l'avant côté passager, de chevauchement modéré à l'avant, sur les côtés, de résistance du toit et des appuie-têtes.

Honda Odyssey 2021

La minifourgonnette de Honda est le premier de son format à recevoir le prix Top Safety Pick+. L'édition 2021 est notamment équipée de série de l’ensemble Honda Sensing. Cet ensemble comprend un système de freinage à atténuation des collisions avec détection des piétons, un avertisseur de collision frontale, un système d'atténuation des sorties de route avec avertissement de sortie de voie, un système d'assistance au maintien de la trajectoire et un régulateur de vitesse adaptatif.

De plus, le système de prévention des collisions frontales de l'Odyssey (inclus de série) a obtenu des notes Superior de l'Institut dans les tests d'évitement de véhicule à véhicule et de véhicule à piéton.

Ford Explorer 2020

Le VUS intermédiaire mérite maintenant la désignation Top Safety Pick+ en raison de ses performances améliorées dans le test de collision frontal à faible chevauchement côté conducteur. Certains se souviendront de l'incapacité du modèle à obtenir la note Good lors du test précédemment, et ce, en raison d'une intrusion dans le plancher qui pourrait causer blessure à la jambe gauche du conducteur. Ford a procédé à des ajustements du sous-châssis avant (applicables aux modèles construits après mai 2020).

En outre, l'Explorer a obtenu la note Acceptable pour ses deux systèmes de phares disponibles en option – Acceptable une note suffisante dans cet aspect du test selon les experts de l'IIHS. De plus, le VUS est équipé de série d'un système de prévention des collisions frontales qui lui a valu une note Superior dans les évaluations véhicule à véhicule et véhicule à piéton. Un second système, disponible en option, a également obtenu la mention Superior pour la prévention des accidents entre véhicules, mais pas pour la détection des piétons; dans ce cas-là, l’Explorer a obtenu un score Advanced.

Les autres modèles qui ont obtenu la désignation TSP+ depuis notre dernier tour d’horizon de la liste de l'IIHS, en février dernier ? Les voici :

Audi A6 Allroad 2020

Genesis G90 2020

Volvo XC90 2020

Audi e-tron Sportback 2020