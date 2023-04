• Honda interrompt les ventes de sa Civic Type R en raison d’un problème avec le siège du conducteur.

• Des soudures défectueuses dans le cadre pourraient ne pas conserver le siège bien fixé lors d’une collision.

• Les ventes vont reprendre seulement lorsqu’une solution aura été trouvée au problème.

Honda a suspendu la vente de sa Civic Type R vendredi dernier en raison d’un problème avec les sièges. Concrètement, ce sont des soudures défectueuses dans le cadre du siège conducteur qui sont responsables de la situation.

Le problème signifie que le cadre pourrait ne pas fixer le siège lors d’une collision, réduisant ainsi l’efficacité des ceintures de sécurité, selon la publication d’un concessionnaire qui a été diffusée sur le forum Civic XI (et aussi déposée auprès de la NHTSA [National Highway Traffic Safety Administration]), l’équivalent de Transports Canada.

Honda Civic Type R 2023 - Intérieur Photo : Honda

Ce qu’indique la publication, c’est que le problème de soudure est le résultat d’une « fabrication incorrecte ». Bien qu’une défaillance lors d’un accident soit le scénario le plus catastrophique, le problème de soudure peut également provoquer des bruits de grincement et de cliquetis. Des propriétaires de Civic Type R ont d’ailleurs déjà souligné ce phénomène sur le même forum, aussi tôt qu’en novembre dernier.

Ça demeure aussi un indice indiquant la présence du problème.

Honda n’a pas précisé de numéros de série associés aux modèles présentant le problème ou une période de construction. Cependant, elle possède un système interne qui va lui permettre d’identifier avec précision les unités touchées.

Le document indique que les pièces nécessaires à la réparation ne sont pas encore disponibles et que Honda ne commencera pas à informer les propriétaires concernés avant la mi-mai. L’arrêt des ventes est daté du 31 mars et se poursuivra « jusqu’à nouvel ordre », vraisemblablement lorsqu’une procédure de réparation aura été mise en place et achevée.