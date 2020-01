Hyundai Canada annonce les prix de la Sonata 2020

On connait maintenant les prix et les détails pour le Canada pour la Hyundai Sonata 2020

La Hyundai Sonata a été complètement repensée pour l’année 2020. Celle qui a été montrée pour la première fois au Salon de New York l’an dernier a vu sa présentation médiatique avoir lieu l’automne dernier. Maintenant, on se prépare à son arrivée sur le marché.

Et, comme c’est la coutume juste avant les débuts d’un modèle, les prix viennent d’être dévoilés.

L’offre va s’amorcer à 26 999 $ avec la variante Preferred. Cette dernière aura quelque chose d’unique, car elle sera la seule à être proposée avec le moteur 4-cylindres de 2,5 litres. Les autres livrées, soit les versions Preferred Sport, Luxury et Ultimate profiteront toutes d’un 4-cylindres turbo de 1,6 litre.

Une boîte automatique à huit rapports servira toutes les déclinaisons.

La techno

Nouveau modèle oblige, la Sonata est bardée des dernières fonctionnalités à la mode, ainsi que de technologies plus récentes. Par exemple, en matière de sécurité, on retrouve le système d’angles morts par caméra qui nous montre une image des flancs du véhicule lorsqu’on veut effectuer un changement de voie ou un virage. Cette image apparaît au cœur de la jauge d’instruments à affichage numérique, un peu comme avec le VUS Palisade.

La technologie n’est pas nouvelle, car Honda l’a mise de l’avant avec le système LaneWatch. Il est seulement réjouissant de la voir enfin apparaître ailleurs.

Il sera même possible de déplacer sa Sonata dans une zone restreinte, et ce, sans qu’il soit nécessaire de monter à bord. L’Assistance au stationnement à distance (RSPA) permet de faire avancer ou reculer la voiture à l’aide de commandes intégrées à la clef intelligente du modèle. Idéal si l’on vous coince dans un espace de stationnement.

À bord, on aura aussi droit à une version mise à jour du système multimédia offert par la marque. Déjà, il était l’un des plus conviviaux de l’industrie. L’acheteur est celui qui en profitera pleinement ici, notamment en jouissant d’un affichage haute définition de 1280 X 720 pixels. L’écran pourra aussi être scindé en trois parties, une option de configuration qui promet de plaire.

La Sonata va aussi proposer une fonction de ralentissement automatique de la vitesse lorsqu’une courbe plus serrée se présente sur l’autoroute, le tout via son régulateur de vitesse intelligent. Ça, bien franchement, on s’en passerait. Peut-on nous laisser conduire, de grâce ?

Heureusement, il faudra voir avec la dotation complète, mais certains éléments pourront être laissés aux variantes plus huppées, si bien que l’acheteur ne sera pas forcé vers des trucs technologiques ou de sécurité avancée qui lui plaisent moins.

Pour le reste, une chaîne audio Bose offrant 12 haut-parleurs, trois zones pour la climatisation automatique, ainsi qu’un système d’évitement de collision frontale et des piétons, fait aussi partie intégrante de l’offre.

Pour ce qui est des prix et de la gamme complète, voici ce que ça donne.

Preferred : 26 999 $

Preferred Sport : 31 299 $

Luxury : 35 999 $

Ultimate : 38 599 $