760 000 km en Hyundai Elantra 2017 pour livrer du sang

Au cœur des routes du Canada atlantique, une Hyundai Elantra 2017, surnommée affectueusement « Dark Angel » par son propriétaire, Tim German, a accumulé pas moins de 760 400 de kilomètres au Canada Atlantique sur son odomètre et ce, dans une excellente cause : la livraison de dons de sang qui sauvent des vies.

Acquise neuve chez Steele Hyundai Halifax, cette fidèle compagne de route a été témoin de moments historiques et a traversé les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, devenant un pilier indispensable dans l'acheminement urgent de produits sanguins.

La Hyundai Elantra 2017 à 760 000 km | Photo : Hyundai

L'odomètre de la Hyundai Elantra 2017 | Photo : Hyundai

Un choix délibéré

La décision de Tim German de choisir l'Elantra en 2017 était fortement influencée par un événement marquant : un an plus tôt, un accident avait réduit à néant son précédent véhicule, une Elantra 2016. Miraculeusement, lui et son épouse en étaient sortis indemnes. Cet incident a renforcé sa confiance dans la marque, le menant à acquérir sa quatrième Hyundai, louée pour sa robustesse et sa technologie de pointe.

Dark Angel est bien plus qu'un simple véhicule ; elle est un symbole de courage et de service. Que ce soit lors de la tragédie de la tuerie de masse en Nouvelle-Écosse en 2020 ou en portant secours à des victimes d'accident, Tim German et son Elantra ont été des héros discrets des temps modernes.

Malgré les défis rencontrés sur la route, des rencontres inattendues avec la faune locale aux accidents évités de justesse, Dark Angel a tenu bon, grâce à une maintenance rigoureuse et l'attention méticuleuse de Tim German à son entretien.

Au fil des kilomètres, l'Elantra de Tim a non seulement démontré une endurance remarquable, mais a également incarné la preuve que la passion et le soin peuvent prolonger la vie d'un véhicule bien au-delà des attentes.

C'est une histoire qui inspire, rappelant que derrière chaque kilomètre se cache une histoire de résilience, d'engagement et d'une profonde volonté d'aider les autres.

La Hyundai Elantra 2017 est utilisée pour effectuer la livraison de sang en urgence | Photo : Hyundai