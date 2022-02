Nous n'étions pas les seuls, lors de l'essai du tout nouveau Hyundai Ioniq 5 2022 cet hiver, à identifier rapidement le seul gros défaut dans la conception du multisegment électrique. Il était difficile de le manquer, en fait, puisque moins d'une heure après avoir pris possession du véhicule, la lunette arrière inclinée était incrustée de sel, de glace et d’autres saletés saisonnières. La visibilité à travers elle était pratiquement nulle.

La raison ? L'absence d'un essuie-glace pour cette fenêtre arrière. Il s'agit d'une erreur flagrante et difficile à comprendre étant donné que quiconque a conduit dans des climats nordiques sait que le dégivrage électrique ne suffit pas sur une vitre aussi inclinée, en particulier dans les régions où la gadoue est un compagnon de route courant. C'est d'autant plus étrange que pour le reste, le Ioniq 5 est un véhicule très bien conçu, avec une attention portée à chaque détail. Presque du moins !

Étant donné que nous sommes déjà à la veille du mois de mars et que la deuxième édition du modèle, celle de 2023, doit arriver dans quelques mois à peine, nous avons demandé à Hyundai Canada s'il était prévu d'intégrer un essuie-glace arrière dans les modèles Ioniq 5 qui seront assemblés plus tard dans l'année. Voici ce que nous a répondu la coordinatrice des relations publiques de Hyundai Canada, Mohga Hassib :

« Hyundai Motor Group a reçu en délibéré les commentaires des journalistes canadiens et les examine. Nous sommes reconnaissants pour ce retour crucial sur un produit très important pour Hyundai. Pour l'instant, nous n'avons pas encore confirmé si le prochain modèle sera équipé de l'essuie-glace arrière." - Mohga Hassib, Hyundai Canada

On s’entend que ce n'est pas aussi bien qu'un oui, mais c'est mieux qu'un non. En tout cas, cette réponse pourrait inciter certains acheteurs potentiels de l’Ioniq 5 à ne pas rayer le modèle de leur liste de magasinage. Car, oui, plus d'un nous a affirmé que ce problème pourrait les amener à aller voir ailleurs.

La réputation de Hyundai d'écouter ce que ses clients ont à dire est bien méritée, et elle aura une nouvelle occasion de le démontrer.

