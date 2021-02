Hyundai dévoile enfin l’Ioniq 5

Même si Hyundai propose déjà des modèles électriques, le grand virage du constructeur s’amorce officiellement aujourd’hui avec le dévoilement de l’Ioniq 5, le premier véhicule issu de sa nouvelle division tout électrique, l’Ioniq.

D’ici 2025, ce sont 23 produits tout électriques qui seront commercialisés à travers la planète par le géant coréen. Avec l’Ioniq 5, la compagnie avance un modèle au design futuriste, mais aussi un produit doté d’un système de recharge ultra rapide.

Design et plateforme

Le design de l’Ioniq 5 est inspiré du concept Hyundai 45. Son empattement s’étend sur un peu plus de 118 pouces, ce qui est plus que celui du Hyundai Palisade. Cependant, il est moins long de 14 pouces, ce qui vous donne une idée de ses dimensions générales. Son format le place entre un VUS et une voiture à hayon.

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5, profil

Capacités et autonomie

L’Ioniq 5 est monté sur la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) qui va servir les futurs véhicules électriques de Hyundai et de Kia. Avec l’Ioniq 5, les 77,4 kWh utilisables de la batterie donnent une autonomie de près de 500 kilomètres, mais c’est selon le cycle européen WLTP. Il faut s’attendre à quelque chose entre 400 et 425 kilomètres en ce qui nous concerne.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est que l’architecture de l’Ioniq 5 lui confère une capacité de 800 volts pour la recharge, ce qui se traduit par des possibilités assez incroyables lorsqu’elle est branchée à un chargeur de 350 kW. En fait, un peu comme nous l’avons expérimenté avec la Porsche Taycan, le temps de récupération est très rapide. Concrètement, on parle de 18 minutes pour faire passer la puissance de 5 % à 80 %.

Des modèles à traction et à rouage intégral seront proposés. Avec la première approche, la puissance annoncée est de 215 chevaux et 258 livres-pieds de couple alors qu’avec la deuxième, la capacité est de 302 chevaux et 446 livres-pieds de couple.

L’Ioniq 5 est aussi pourvu d’un système de conduite semi-autonome sur autoroute, soit le HDA 2 (Highway Driver Assist 2). Ce dernier offre une autonomie de niveau 2 et se veut le premier véhicule Hyundai à proposer la deuxième génération du système. Pensez à l’approche Super Cruise de Cadillac pour établir des comparaisons.

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5, intérieur

Habitacle et technologie

À bord, l’approche est aussi moderne qu’à l’extérieur. Fait amusant, les sièges avant s’inclinent et sont dotés de repose-pieds qui permettent de relaxer pendant la recharge du véhicule. L’habitacle comporte son lot de pièces fabriquées à partir de plastique recyclé, de laine, de cuir traité de manière écologique et d’autres sources durables. Le groupe d’instruments et l’écran du système multimédia, tous deux d’une taille de 12 pouces, sont montés sur un seul panneau qui s’étend de l’avant du conducteur jusqu’au milieu du véhicule.

Le système d’affichage tête-haute de l’Ioniq 5 profite de la réalité augmentée, ce qui signifie que des informations (comme la navigation) peuvent être projetées sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur.

L’Ioniq 5 est également équipé d’un toit solaire et d’une fonction « véhicule à charge » (V2L), un système pouvant fournir jusqu’à 3,6 kW de puissance pour alimenter de nombreux appareils ménagers, mais pas tout à fait assez pour toute la maison. On a vu à quel point cela pouvait servir en situation de crise, comme celle vécue au Texas récemment.

L’Ioniq 5 sera suivi par la berline Ioniq 6 et le VUS Ioniq 7, prévus respectivement pour 2022 et 2024. Et, nul doute, d’autres annonces surviendront.

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5, de haut

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5, borne de chargement