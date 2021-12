Après avoir récemment introduit une version à l'apparence plus robuste appelée XRT pour le VUS Santa FE en 2022, Hyundai revient à la charge aujourd'hui avec une annonce similaire pour le modèle compact Tucson. Et comme dans le cas précédent, il est probable que le Canada obtienne également ce XRT, mais rebaptisé Tucson Urban pour notre marché.

Le Tucson XRT offre des particularités extérieures distinctes des autres livrées du Tucson, notamment des jantes exclusives au XRT et des éléments extérieurs foncés spéciaux. Les acheteurs américains auront le choix entre une configuration à traction avant ou une configuration avec le système HTRAC AWD, mais il est possible que le Canada n'obtienne que cette dernière.

Photo : Hyundai Hyundai Tucson XRT 2022, profil

Le Tucson XRT / Urban 2022 présente plusieurs caractéristiques uniques, notamment des boucliers avant et arrière aux détails robustes, un revêtement latéral proéminent, des rétroviseurs extérieurs monochromes noirs et des jantes en alliage noires de 19 pouces au design robuste. Le modèle est également doté d'un contour de fenêtre latérale foncé, d'un éclairage d'approche et de marchepieds latéraux, de sièges intérieurs en tissu noir seulement et d'une garniture de toit noire à l'intérieur, ainsi que de barres transversales de toit et d'un attelage de remorquage à l'extérieur.

Nous attendons la confirmation de l'offre canadienne et de la nomenclature que la variante du Tucson recevra ici. Il en va de même pour le prix, bien que nous savons que le XRT aura un PDSF de 32 625 $ (pour la version à traction) et de 34 125 $ (pour la version à quatre roues motrices) au sud de la frontière. Cela place le modèle au-dessus du N Line sur le tableau des prix du Tucson (cette variante se vend 37 199 $ dans notre marché).

