Une première rencontre avec l’Imperium SEV 2023

Photo : Auto123 Imperium SEV 2023, trois quarts arrière

Nous avons eu l’occasion de voir de près une version préproduction du futur Imperium SEV 2023, celui qui avait attiré tant d’attention aux récents salons de l’auto électrique de Montréal et de Québec.

L'intérêt était si fort que les représentants du concessionnaire Imperium Laval qui vendra l'Imperium SEV au Québec (une poignée de concessionnaires dédiés ouvriront dans des endroits stratégiques du Canada dans les mois à venir) nous ont dit avoir recueilli plus de 150 commandes sur place de la part d'acheteurs intéressés lors du Salon électrique de Montréal.

Au total, un millier de réservations ont été placées dans la seule province de Québec, et il n'est pas certain que toutes ces commandes soient remplies avec des éditions 2023; en d'autres termes, attendez-vous à une longue attente si vous ajoutez votre nom à la liste des commandes aujourd'hui.

Quant au véhicule lui-même, il présente un style assez simple qui ne dépareille pas à côté des VUS compacts ou intermédiaires déjà sur le marché, qu'ils soient électriques ou non. La version que vous voyez ici est un modèle chinois, c'est pourquoi elle porte le nom de Skywell, qui est la société qui fabrique le VÉ en Chine.

Photo : Auto123 Imperium SEV 2023, écran conducteur

Ainsi, bien que nous ayons noté une autonomie de 371 km à 86 % de charge sur l'écran des données du conducteur, cela ne nous donne qu'une idée approximative de ce que sera l'autonomie officielle sur notre marché, qui travaille à partir de normes de test différentes. La puissance de l’unique moteur électrique monté à l'avant du véhicule est indiquée par Imperium comme étant de 204 chevaux et 320 lb-pi de couple.

Le prix canadien devrait avoisiner les 38 000 dollars canadiens pour le modèle de base, le Comfort, ce qui le rendra éligible aux incitatifs fédéraux et provinciaux (le cas échéant) en place pour les VÉ. Le modèle Premium devrait obtenir un prix d'environ 45 000 $. Au Québec, cela signifie que les acheteurs ne paieront qu'environ 34 000 $ une fois qu'ils auront récupéré les rabais qui leur sont offerts.

Bien sûr, notre très court essai nous a montré un intérieur qui correspond à ce prix, donc rien de particulièrement sophistiqué, en accord avec l'extérieur sans prétention. Notre version était la Premium et elle disposait donc du plus grand écran multimédia de 12,3 pouces (les modèles de base ont un écran de 8 pouces). Mais encore une fois, comme il ne s'agissait pas de la version de production finale qui sera vendue au Canada, nous ne tirerons pas encore de conclusions sur le confort, les commodités et l'ergonomie offerts par l'Imperium SEV.

Photo : Auto123 Imperium SEV 2023, intérieur

Photo : Auto123 Imperium SEV 2023, sièges, toit

Il en va de même pour les performances, car nous avons trouvé l'accélération décente, mais pas extraordinaire (ce à quoi il faut s'attendre, étant donné les 204 chevaux disponibles); la direction et le freinage étaient solides.

En termes d'espace, il y en a beaucoup, la deuxième rangée semble assez logeable en fait, et il y a un toit panoramique au-dessus. Les sièges avant sont très confortables.

Plus de détails seront certainement partagés à l'approche du lancement de l’Imperium SEV.

Photo : Auto123 Imperium SEV 2023, avant