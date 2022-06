Buick dévoile le concept Electra-X en Chine

Photo : Buick Le prototype Buick Electra-X, trois quarts arrière

On a eu droit à quelques images la semaine dernière, mais il a enfin été dévoilé. On parle bien sûr du concept Electra-X que Buick compte proposer en Chine comme premier véhicule tout électrique.

Tout cela se déroule sous une toile de fond intéressante, soit une pluie d’annonces de Buick concernant son avenir électrique. On a entre autres appris que la compagnie souhaitait avoir complété sa transition en 2030, et que la signature des futurs produits allait s’inspirer du concept Wildcat EV qui a été présenté.

Quant à cet Electra-X, il s’agit vraiment d’un VUS qui sera réservé pour la Chine. Buick affirme qu’il « préfigure la version de production de la nouvelle génération de véhicules électriques de Buick en Chine, soutenue par la plateforme Ultium de GM ».

Buick ne fait aucune mention d’une commercialisation aux États-Unis pour ce produit. Cependant, son design porte une signature qui sera assurément reprise avec les autres modèles électriques que va proposer la division et c’est là que cet Electra-X est intéressant pour nous ; il nous donne un aperçu du style futur des produits électriques de Buick.

Le prototype Buick Electra-X, avant

Ce qui frappe, c’est la coupure avec l’image actuelle de la division centenaire. Buick affirme que l’expression « fraîche et jeune » de la voiture est destinée à attirer une clientèle plus jeune. Le véhicule porte bien sûr le nouveau logo de la marque, lui aussi redessiné pour attirer de nouveaux acheteurs.

À bord, on retrouve une configuration à quatre places. Le style est bien sûr futuriste et très épuré. Et très « vert », aussi. Par exemple, les sièges sont recouverts d’un tissu fabriqué à partir de bouteilles d’eau recyclées. On aperçoit aussi les lettres GS à l’intérieur, ce qui laisse présager d’éventuelles versions GS. À l’époque, chez Buick, elles étaient utilisées pour désigner les versions Grand Sport.

Pour la suite, on verra bien à quoi va ressembler le VUS électrique que Buick va réserver à notre marché. Le nom Electra sera utilisé, accolé à des suffixes qui serviront à distinguer les modèles.

Photo : Buick Le prototype Buick Electra-X, intérieur