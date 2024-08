Jay Leno sort de l’hôpital après avoir subi des brûlures

• L’animateur Jay Leno sort finalement de l’hôpital après avoir subi d’importantes brûlures.

• Le comédien a subi ses blessures alors qu’il travaillait sur une de ses voitures dans son garage.

• Jay Leno a passé 10 jours au Grossman Burn Center de West Hills, en Californie.

La semaine dernière, on vous rapportait l’incident dont a été victime l’animateur et passionné d’automobiles Jay Leno. Alors que ce dernier travaillait dans son garage, un feu éclair s’est déclaré, brûlant l’homme au visage, à la poitrine et aux mains.

Malgré la gravité des brûlures, les nouvelles étaient somme toute rassurantes, l’animateur publiant même un communiqué pour indiquer qu’il se portait bien.

Hier, le comédien de 72 ans est sorti du Grossman Burn Center de West Hills, en Californie, après avoir passé 10 jours à l’hôpital. Et il a publié ce que plusieurs attendaient, soit une photo de lui qui nous montre qu’il est bel et bien rescapé.

« Je suis satisfait des progrès de Jay et je suis optimiste quant à son rétablissement complet », a déclaré le docteur Peter Grossman, le médecin de Jay Leno, via un communiqué publié par le Centre des Brûlures.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Le principal intéressé va continuer à recevoir des soins de suivi pour ses blessures en consultation externe.

« Jay souhaite faire savoir à tout le monde à quel point il est reconnaissant pour les soins qu’il a reçus, et il est très sensible à tous les bons vœux », a déclaré l’hôpital via un communiqué. « Il a hâte de passer l’Action de grâce avec sa famille et ses amis et souhaite à tous de merveilleuses vacances ».

La photo nous montrant les blessures de Jay Leno nous fait voir la gravité des brûlures, mais on peut se réjouir que la majorité du visage, surtout les régions autour des yeux et des oreilles, soit demeuré intact. On peut aussi voir que son bras gauche est plus amoché.

La nouvelle va en rassurer plusieurs. Jay Leno est un passionné d’automobiles, mais il est surtout adoré et vénéré par tous les amateurs. En fait, il fait ce que plusieurs d’entre nous feraient avec des millions de dollars à notre disposition, soit de posséder une incroyable collection de voitures. Le fait qu’il partage sa passion avec son émission Jay Leno’s garage a pour effet de renforcer ce lien avec le public.