Le Jeep Compass 2022 a été présenté en Europe plus tôt cette année, mais c’est au Salon de l’auto de Chicago cette semaine que le modèle destiné à l’Amérique du Nord a fait ses débuts. Aujourd’hui, la division canadienne vient d’en dévoiler les prix. Le modèle Sport de base reçoit un prix de départ de 28 695 $, et on monte par la suite jusqu’à 39 095 $ pour la version Limited.

Voici ce qu’on a appris sur le prochain Compass lors de la présentation survenue dans la ville des vents :

Le nouveau Compass sera livrable de cinq façons différentes, soit en configuration Sport, North, Altitude, Limited et Trailhawk. C’est cette dernière qu’il vous faut si vous comptez vous aventurer hors des sentiers battus. C’est aussi trois versions de moins que l’année dernière, mais il faut tenir du compte du fait qu’il avait une édition 80e anniversaire au catalogue, une proposition unique, il va sans dire.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Jeep Jeep Compass 2022, trois quarts arrière

Sous le capot, rien ne change alors qu’on va toujours retrouver le 4-cylindres de 2,4 litres, un moteur qui propose 177 chevaux et 172 livres-pieds de couple. À l’exception de la version Sport qui jouit d’une boîte automatique à six rapports, toutes les autres variantes sont servies par une transmission automatique à neuf vitesses.

Les capacités hors route demeurent inchangées avec les modes Selec-Terrain et Jeep Active Drive. La version Trailhawk profite de réglages supplémentaires, notamment d’un mode « roche » avec le système de gestion de terrain, ainsi qu’avec un rapport de pont plus lent de 20:1 en gamme basse grâce au système Active Drive Low.

Maintenant, concernant ce qui est mis à jour avec le modèle, mentionnons qu’un système de conduite semi-autonome sera livrable avec les variantes Limited et Trailhawk. Ces modèles sont également pourvus de série du freinage automatique et la détection des piétons.

De son côté, un nouveau système de reconnaissance des panneaux de signalisation les identifie et les affiche, alors que les versions North, Altitude, Limited et Trailhawk disposent toutes de l’assistance au stationnement parallèle et perpendiculaire.

Photo : Jeep Jeep Compass 2022, intérieur

Photo : Jeep Jeep Compass 2022, écran multimédia

À l’intérieur, on a aussi amélioré la sauce, notamment à la console centrale où l’on retrouve un écran plus massif, mais aussi de nouvelles buses d’aération plus fines et plus de rangement.

Pour ce qui est du système multimédia, on a droit à la nouvelle version Uconnect 5 qui agit cinq fois plus rapidement que la génération remplacée, selon Jeep. Pour avoir essayé le système sur d’autres véhicules, on note, effectivement, une plus grande fluidité des opérations et des transitions plus rapides entre celles-ci.

Pour ce qui est des prix, l’offre s’amorce à 28 695 $ pour le modèle Sport à traction. On passe à 31 195 $ pour la version Sport 4x4. Ensuite, la variante North se vend 34 095 $, alors que les prix sont de 37 595 $ pour la déclinaison Altitude, 38 195 $ pour la Trailhawk et 39 095 $ pour la Limited.

Le Jeep Compass 2022 devrait se pointer chez les concessionnaires canadiens cet automne.

Photo : Jeep Jeep Compass 2022, avant