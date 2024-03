• Jeep a présenté quatre nouveaux concepts lors de l’édition 2024 de son Easter Safari.

Chaque année, le Jeep Easter Safari (Le Safari de Pâques Moab), qui se tient en Utah, devient le théâtre où Jeep dévoile ses dernières innovations conceptuelles. En 2024, la firme a présenté quatre nouveaux concepts, reflétant un mélange entre l’hommage à l’héritage de la marque et l’exploration de nouvelles frontières en matière de design et de technologie.

Ces concepts ont été pensés pour tester les limites de la performance et de la fonctionnalité en matière de tout-terrain, tout en suscitant des réactions et des idées pour l’avenir des véhicules de production et des accessoires de la division Jeep Performance Parts (JPP).

Jeep Low Down Concept

Jeep Low Down Concept Photo : Jeep

Le concept Jeep Low Down s’inscrit comme un hommage au modèle Lower 40 de 2009, célèbre pour sa capacité à accueillir des pneus de 40 pouces tout en conservant un moteur V8 de 5,7 litres sous le capot.

Cette nouvelle version repousse les limites avec des pneus BFGoodrich Krawler de 42x14.5R20 montés sur des jantes de type « beadlock » de 20 pouces, sous des garde-boue surélevés en carbone.

Le tout nouveau concept Jeep Low Down Photo : Jeep

Dévoilement du concept Jeep Low Down Photo : Jeep

Malgré sa taille, le Low Down conserve un centre de gravité bas grâce à des ajustements sur les pare-chocs avant et arrière, et remplace les essieux Dana 44 standards par des Dana 60 avec des engrenages 5.38, améliorant ainsi son aptitude au franchissement.

L'intérieur du Jeep Low Down Concept Photo : Jeep

Sa carrosserie « Poison Apple Red », ses sièges en cuir noir personnalisés et son toit bikini rougeâtre soulignent un design aussi audacieux que performant. Sous le capot, on trouve un moteur V8 de 6,4 litres développant 475 chevaux, associé à une boîte automatique à huit vitesses.

Jeep Willys Dispatcher Concept

Jeep Willys Dispatcher 2024 Photo : Jeep

Le concept Jeep Willys Dispatcher 2024 Photo : Jeep

Aperçu du nouveau Jeep Willys Dispatcher 2024 Photo : Jeep

Le concept Willys Dispatcher s’appuie sur un Wrangler 4xe pour mêler hommage au passé et vision du futur. Son design extérieur rétro, marqué par des pneus Super Traxion de 36 pouces et des jantes en alliage au style rétro, cache une technologie de pointe avec le système de propulsion hybride rechargeable 4xe. Cette combinaison offre 375 chevaux et 470 lb-pi de couple, une puissance transmise aux roues via des essieux Dana 50 Advantech.

Le tout nouveau Jeep Willys Dispatcher 2024 Photo : Jeep

À l’intérieur, l’ambiance est celle des Jeep d’après-guerre avec des sièges en cuir « saddle » et des accents en tissu pied-de-poule. Le tout est complété par un toit bikini JPP et un revêtement de sol en vinyle pour une robustesse à toute épreuve.

Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept

Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept Photo : Jeep

Le concept Gladiator Rubicon High Top repousse les limites de la performance hors route avec son moteur V6 Pentastar de 3,6 litres. Sa carrosserie Ginger Snap métallisée, ses pneus BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 de 40x13.5R18 et ses jantes KMC Grenade Crawl affirment un design audacieux.

Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept jaune Photo : Jeep

Le tout nouveau concept, Jeep Gladiator Rubicon High Top Photo : Jeep

L’ajout de garde-boue plats JPP, d’essieux Dana 60 et d’une suspension pneumatique réglable AccuAir optimise sa capacité de franchissement.

L’intérieur n’est pas en reste avec des sièges en cuir Alea personnalisés, marqués du logo JPP sur les appuie-tête, et divers équipements pour le confort et la praticité.

Jeep Vacationeer Concept

Jeep Vacationeer Concept Photo : Jeep

Jeep Vacationeer Concept, de profil Photo : Jeep

Enfin, le concept Vacationeer se distingue par son esthétique rétro, rappelant les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer avec ses imitations de bois sur les flancs.

Dévoilement du concept, Jeep Vacationeer Photo : Jeep

Préparé pour l’aventure avec des pneus BFGoodrich de 35 pouces et des jantes « Method Racing », il allie performances en tout-terrain et confort supérieur. La suppression des sièges arrière au profit d’un accès au Skyloft RedTail Overland, une capsule de couchage climatisée sur le toit, témoigne d’une conception pensée pour l’aventure et le confort.

L'habitacle du Jeep Vacationeer Concept Photo : Jeep

À l’avant, des sièges en cuir Tupelo avec des accents personnalisés signés par le designer Kiel James Patrick confèrent une touche d’élégance et d’authenticité tout américaine.