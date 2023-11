C’était une question de temps avant que Jeep l’annonce officiellement ; les modèles Jeep Wagoneer et Jeep Grand Wagoneer ne seront pas proposés avec des moteurs V8 en 2024. Des rumeurs avaient couru à cet effet plus tôt cette année, mais rien n’avait été confirmé par le constructeur.

Avec les récentes mises à niveau effectuées avec la camionnette Ram, qui perd aussi ses moteurs V8 (5,7 et 6,4 litres), ce n’était qu’une question de temps avant qu’on voit les deux plus gros VUS de la marque Jeep les abandonner à leur tour.

C’est la fin d’une époque, vraiment.

À voir aussi : New York 2022 : Jeep ajoute un « L » à sa gamme Wagoneer et Grand Wagoneer pour 2023

À voir aussi : Essai du Jeep Grand Wagoneer 2022 : le plus imposant VUS de Jeep!

Le Jeep Wagoneer 2022 Photo : K.Soltani

Et comme la rumeur en faisait état, et à l’instar de ce qui va se produire avec la camionnette Ram, c’est le moteur 6-cylindres en ligne Hurricane qui va prendre la relève. Ce dernier, d’une taille de 3,0 litres, profite d’un turbo et peut proposer jusqu’à 510 chevaux et 500 lb-pi de couple dans sa configuration la plus flyée.

C’est plus que ce que livrait le V8 le plus compétent, soit 471 chevaux et 455 lb-pi de couple.

Les chiffres de consommation ne sont pas encore connus, mais on devrait avoir droit à un meilleur rendement. Un Jeep Grand Wagoneer équipé d’un V8 de 6,4 litres, ça réclamait du pétrole plus souvent qu’à son tour.

Les prix de ces modèles sont à venir, tout comme le moment de leur arrivée en concession.