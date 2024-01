Le Jeep Wagoneer S électrique est attendu à l’automne

Jeep a confirmé que la version électrique de son VUS Wagoneer, un modèle simplement nommé Wagoneer S, sera commercialisée en Amérique du Nord dès l’automne prochain. On parlera d’un modèle 2025.

On se souviendra que ce véhicule nous avait été présenté de façon virtuelle à l’été 2022, en même temps que deux autres produits ; le Recon, un VUS électrique qui reprend l’image du Wrangler, ainsi que l’Avenger, un VUS de petit format (plus compact que le Renegade) réservé à l’Europe, et qui est du coup devenu le premier véhicule tout électrique de Jeep.

Quant au Wagoneer S, il sera d’abord vendu chez nous, mais plus tard, la compagnie va le proposer sur d’autres marchés mondiaux. Ainsi, le Wagoneer S deviendra le premier produit électrique planétaire de Jeep.

Il en sera de même pour le Recon, un autre VUS électrique qui devrait faire ses débuts cette année, à moins que l’on repousse ses débuts à 2025.

Jeep Wagoneer S 2025 électrique

Le Wagoneer S reprend le style et le côté très luxueux du Wagoneer actuel. Il sera bien sûr compétent en conduite hors route, et il va permettre aux amateurs de profiter vraiment de la nature, puisqu’il se déplacera tout en silence au cœur de la nature.

Pour la conduite hors route, c’est assurément ce qui est le plus intéressant à propos de l’électrification ; le fait de pouvoir profiter de la nature et de ne pas polluer en se lançant à la découverte de celle-ci.

Et la puissance et les capacités seront au rendez-vous. Selon Jeep, les propriétaires peuvent s’attendre à une puissance de 600 chevaux, ce qui va permettre d’accélérer de 0 à 97 km/h en 3,5 secondes. La transmission intégrale 4xe sera également de la partie.

Jeep Wagoneer S 2025 noir

En matière de design, comme vous pouvez le voir, le modèle est reconnaissable, sauf qu’il profite d’amélioration visant à le rendre plus aérodynamique.

Les détails techniques manquent pour l’instant, mais on devine que ce produit va reposer sur la plateforme STLA Large qui est l’une des quatre qui sera dédié aux produits électriques de la famille Stellantis.

Pour ce qui est du Wagoneer régulier, une version hybride rechargeable est attendue l’année prochaine.

Bref, il y en aura à se mettre sous la dent du côté de Jeep et de Stellantis au cours des mois à venir.