Kia met à jour sa fourgonnette Carnival pour l’année 2025. Au Salon de l’auto de Chicago, qui se déroule cette semaine, la compagnie a annoncé qu’une variante hybride s’ajoutait au catalogue pour la prochaine année.

Le modèle aura pour objectif très clair de rivaliser avec la Toyota Sienna (qui est uniquement offerte en configuration hybride), ainsi que la Chrysler Pacifica hybride rechargeable.

Nous avons contacté Kia Canada afin d’avoir la confirmation que la version sera bel et bien offerte chez nous. Susan Bernardo, responsable des communications, avait ceci à nous confier : « Nous sommes en train de finaliser les informations et les détails seront disponibles en début de semaine prochaine. »

On peut donc en déduire que oui, car si le modèle ne venait pas, on nous l’aurait dit sur le champ. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque nous aurons reçu les informations.

La Kia Carnival hybride 2025, trois quarts arrière Photo : Kia

La motorisation hybride de la Kia Carnival 2025

Cette mécanique hybride avait déjà été annoncée ailleurs dans le monde, et on la connaît bien. Il s’agit du 4-cylindres de turbo de 1,6 litre que l’on retrouve aussi avec les modèles Sportage hybrides et Sorento hybrides. Au combiné, la puissance de ce bloc et des organes électriques qui l’appuient est de 242 chevaux et 271 lb-pi de couple. Une boîte automatique à six rapports fait le lien avec les roues avant.

La version à moteur V6 de 3,5 litres propose 290 chevaux et 262 livres-pieds de couple, ainsi qu’une boîte de vitesses automatique à huit rapports. La cote de consommation n’a pas été annoncée, mais elle devrait ressembler à celle du Sorento hybride qui est de 6,7 litres aux 100 km en ville, 7,1 litres sur l’autoroute.

Quant aux changements que subit le modèle pour 2025, rappelons que c’est plutôt timide avec des phares et des feux légèrement redessinés, une calandre retouchée, tout comme les pare-chocs. Des jantes proposant un nouveau design seront également de la partie.

La Kia Carnival hybride 2025, intérieur Photo : Kia

À l’intérieur, l’écran tactile change pour reprendre ceux des plus récentes créations de la marque. La présentation standard comprend un bloc d’instruments plus traditionnel, avec un écran d’informations de 4,2 pouces pour le conducteur. Au centre, l’écran tactile fait 12,3 pouces. Il sera possible d’opter pour deux unités de 12,3 pouces. À l’arrière, un système de divertissement va proposer deux surfaces à haute définition de 14,6 pouces. Sept ports USB-C seront disposés à travers l’habitacle, et il sera possible d’utiliser son téléphone comme clef d’accès au véhicule.

Pour le reste, on va attendre d’en savoir plus sur le modèle et aussi d’en prendre le volant.

Ce qui est certain, c’est que l’arrivée d’une version hybride ne pourrait qu’aider, car les ventes du modèle ne sont pas en progression au pays.

La Kia Carnival hybride 2025, de profil Photo : Kia