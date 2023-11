En plus d’y aller d’une série de transformations avec sa camionnette 1500 pour l’année 2025, Ram ajoute une nouvelle variante avec le 1500 Ramcharger. Cette fois, il est question d’une déclinaison hybride rechargeable, une première dans le segment des camionnettes pleine grandeur.

L’arrivée de cette mouture, les changements apportés à la version régulière (qui perd son V8 pour adopter des mécaniques 6-cylindres), sans oublier la variante électrique 1500 REV qui est attendue à la fin de 2024, s’inscrivent dans le plan d’électrification de Stellantis Dare Forward 2030.

La mécanique du Ram 1500 Ramcharger 2025

Le 1500 Ramcharger 2025 va être équipé du V6 Pentastar de 3,6 litres, qui sera accompagné d’une ribambelle d’organes et de modules électriques. D’abord, d’une batterie de 92 kWh qui sera associée à un générateur embarqué de 130 kW. Ce dernier va alimenter des modèles d’entraînement électrique (EDM pour Electric Drive Module) de 250 kW à l’avant et de 238 kW à l’arrière. Celui positionné à l’avant possède un système de déconnexion automatique qui permet aux roues de tourner librement dans certaines conditions, maximisant ainsi l’efficacité. Le second, sur l’essieu arrière, est pourvu d’un différentiel arrière à blocage électronique (option).

Le Ramcharger sera en mesure de recharger un autre véhicule ou d’envoyer de l’énergie à la maison en cas de panne de courant.

Le Ram 1500 Ramcharger 2025, trois quarts arrière Photo : Ram

Quant à la puissance mécanique du V6 de 3,6 litres, elle est convertie en énergie électrique par le générateur embarqué de 130 kW. L’énergie électrique peut être utilisée pour recharger la batterie lorsque celle-ci est vide ou si le conducteur souhaite préserver sa puissance. Elle peut également être appliquée au bus haute tension (conducteur électrique) où les EDM peuvent utiliser l’énergie électrique du générateur plus l’énergie électrique de la batterie pour fournir une puissance maximale aux roues.

Il n’y a pas de lien mécanique direct entre le moteur et les roues, ce qui change de la configuration habituelle à laquelle nous avons été habitués avec la camionnette Ram.

Le moteur Pentastar V6 de 3,6 litres est en fait adapté à la mission spécifique qu’on lui a confiée, soit l’alimentation du générateur embarqué, avec un conditionnement unique pour faire de la place à l’EDM avant. Le générateur embarqué est monté directement sur le moteur.

Le Ram 1500 Ramcharger 2025, avant Photo : Ram

663 chevaux

Et quelle est la puissance combinée de tout cet attirail ? Elle est chiffrée à 663 chevaux et 615 lb-pi de couple. Ça va permettre au modèle d’effacer le 0-97 km/h en seulement 4,4 secondes, ce qui est dément pour une camionnette.

Quant aux capacités, c’est avec cette variante qu’on va retrouver la plus capable des versions. Elle pourra tracter des charges de 14 000 livres et accueillir jusqu’à 2625 livres dans sa caisse.

Ram n’a pas fait mention de l’autonomie électrique, bien qu’il explique qu’il sera possible de récupérer 80 km d’autonomie en 10 minutes sur une borne rapide, à une puissance de 145 kW.

L’autonomie totale (électrique/essence) est chiffrée à 1110 km par Ram, ce qui est considérable. On a bien hâte de voir les données de consommation.

Les spécifications finales et complètes sont à venir.

Le Ram 1500 Ramcharger 2025, de profil Photo : Ram

Design du Ram 1500 Ramcharger 2025

Esthétiquement, le modèle Ramcharger va profiter des modifications apportées à l’ensemble de la gamme, avec une attention particulière à l’aérodynamisme.

La caisse et la cabine sont donc affleurantes pour réduire les perturbations aérodynamiques. Le port de recharge a été placé sur le panneau de custode avant du côté conducteur. Lorsque le véhicule sera branché, le logo R-A-M va clignoter pour indiquer l’état de la recharge. Un son audible va signaler que le véhicule est branché et que la charge est commencée.

À l’intérieur, on a droit aux changements qui ont été apportés à l’ensemble de la famille Ram, ce qui inclut un bloc d’instruments à affichage numérique sur une surface de 12,3 pouces, entre autres choses.

La différence, c’est qu’avec cette version électrifiée, les informations qu’il fournit sont adaptées à la vocation de ce véhicule. Il peut entre autres afficher le calendrier de recharge, le temps estimé pour faire le plein d’énergie, ainsi que les informations relatives à la conduite à une pédale. En tout, près de deux douzaines de menus seront accessibles, allant des technologies d’aides à la conduite telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide à la conduite active et la détection de la somnolence du conducteur, à l’affichage des panneaux de limitation de vitesse.

Le Ram 1500 Ramcharger 2025, intérieur Photo : Ram

Fait intéressant, le Ram 1500 Ramcharger 2025 sera équipé d’un système embarqué offrant une puissance de 7,2 kW à la caisse. C’est exactement la même capacité proposée par le système Pro Power Onboard de Ford. Idéal pour brancher les outils sur le chantier, les appareils électroniques en voyage, etc.

Vraiment, un modèle qui impressionne sur papier. Il faudra bien sûr en prendre la mesure en personne, mais Ram ne semble pas vouloir manquer son entrée avec ce modèle qui est attendu plus tard en 2024.

En terminant, la compagnie mentionne que pour une durée limitée, les consommateurs peuvent se rendre sur le site RamRev.com pour réserver leur place dans la file d’attente afin de précommander les nouveaux modèles Ram 1500 Ramcharger et Ram 1500 REV.