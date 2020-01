Des variantes électrifiées pour le prochain Kia Sorento

La prochaine génération du Kia Sorento sera électrifiée. La nouvelle a été confirmée vendredi dernier par Emilion Herrera, le responsable de Kia en Europe. Le modèle, qui devrait se pointer le bout du nez en 2020 comme millésime 2021, sera offert en configuration hybride, mais aussi hybride enfichable.

Ainsi, après le Niro et le Soul, on aura droit à un troisième VUS électrifié au sein de la gamme.

Ce qu’on ne sait pas trop pour l’instant, c’est le plan de la compagnie pour l’Amérique du Nord. Même qu’on a vu une stratégie différente pour le Canada avec le Kia Soul électrique, retardée ailleurs, mais livré chez nous. On ne sait trop non plus si lors du dévoilement de la prochaine génération du modèle les deux variantes électrifiées seront au rendez-vous. Il n’est pas impossible qu’une des deux, probablement celle enfichable, suive l’année suivante.

Ce que l’on sait, c’est que le nouveau Sorento sera présenté au cours de la prochaine année et qu’il va partager ses assises avec l’actuelle génération du Hyundai Santa Fe. Ce dernier ne propose pas de solution « verte » en Amérique du Nord, mais lorsqu’il avait été présenté au Salon de l’auto de Genève en 2018, la possibilité avait été mentionnée. Il faudra donc avoir l’œil du côté de Hyundai aussi.

Le grand questionnement pour Kia demeure le marché des États-Unis. Là, l’intérêt pour les gros véhicules hybrides est moindre. Cependant, avec l’arrivée du Telluride, peut-être est-ce que le prochain Sorento pourrait perdre quelques centimètres ici et là pour se présenter comme une solution plus compacte et intéressante, notamment en matière de consommation de carburant ?

L’année 2020 est à nos portes et déjà, elle s’annonce intéressante.