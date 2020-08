Kia en dévoile plus sur son Sorento hybride enfichable

Un peu plus tôt cette année, Kia a révélé quelques informations à propos de la version enfichable de son VUS Sorento. Cette semaine, elle a donné plus de détails, mais la question concernant une éventuelle commercialisation en Amérique du Nord demeure sans réponse.

Mécaniquement, le Sorento PHEV va être servi par un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre et un seul moteur électrique pour compléter ce qui sera une configuration à traction. Au total, on aura droit à une puissance de 261 chevaux et à un couple de 258 livres-pieds. Le moteur de 1,6 litre tire parti de la nouvelle technologie CVVD (Continuously Variable Valve Duration) de Hyundai pour augmenter l’efficacité et la puissance.

Le moteur électrique est nouveau et amélioré pour ce modèle. Il profite d’un nouveau procédé en deux étapes visant à réduire les niveaux de bruit et de vibration. Une transmission automatique à six vitesses assure les changements de rapports.

Kia a doté ce Sorento enfichable d’une pile au lithium-ion de 13,8 kWh. Les estimations d’autonomie ne sont pas encore connues, mais Kia affirme qu’elle « sera suffisante pour permettre aux conducteurs d’effectuer la plupart des courts trajets uniquement en mode électrique ». Parions sur quelque chose autour de 40 kilomètres.

Photo : Kia Kia Sorento hybride enfichable 2021, trois quarts arrière

Kia introduit également une nouvelle technologie de batterie avec ce modèle. Le Sorento PHEV sera le premier véhicule Kia à utiliser un système indépendant de refroidissement à eau des batteries. La compagnie affirme que ce dernier assure une gestion optimale de la chaleur et une efficacité du bloc de batteries. À l’espace de chargement, bonne nouvelle, on ne perd pratiquement pas d’espace avec cette variante par rapport à une version régulière. On parle de 4 litres, concrètement.

Visuellement, à l’exception des logos spécifiques au modèle et de la présence d’un port de charge, rien ne change en comparaison avec la déclinaison régulière. Le tableau de bord à écran numérique de 12,3 pouces profite de révisions afin d’être en mesure d’afficher les informations relatives à son groupe motopropulseur. Le système multimédia, qui prend vie sur un écran tactile de 10,25 pouces, sera doté d’une fonction de recherche de postes de recharge.

Selon Kia, les ventes du Sorento enfichable débuteront au début de 2021 sur certains marchés. Aucune information officielle n’est disponible pour l’instant en ce qui a trait à notre marché.

Il faudra suivre de près ce qui sera annoncé au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Photo : Kia Kia Sorento hybride enfichable 2021, intérieur

Photo : Kia Kia Sorento hybride enfichable 2021, trois quarts avant

Photo : Kia Kia Sorento hybride enfichable 2021, arrière