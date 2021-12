Auto123 met à l’essai le Kia Sorento PHEV 2022.

De constructeur méconnu au début des années 2000 – au Canada du moins –, Kia est passé à un autre niveau depuis quelques années. En fait, il est même permis d’affirmer que la division coréenne est devenue incontournable pour les consommateurs intéressés par l’électrification automobile.

Kia, en plus d’offrir deux versions électriques de ses petits multisegments (Niro et Soul) s’apprête à lancer l’EV6, premier véhicule exclusivement électrique de la marque. Et ce n’est pas tout, car les termes « hybride » et « hybride rechargeable » sont utilisés sur une panoplie de modèles au sein de la gamme du constructeur… et ce n’est pas terminé, car d’autres variantes électrifiées vont se greffer éventuellement à l’alignement Kia.

La plus récente percée « PHEV » chez Kia se trouve dans la gamme du Sorento, le VUS intermédiaire qui, après sa refonte l’an dernier, rapplique en 2022 avec une livrée Hybride Rechargeable, ainsi qu’une Hybride tout court. C’est la première des deux qui a fait l’objet d’un essai routier approfondi cet automne et en ce début d’hiver. Voici ce que nous avons retenu de ce premier contact avec le Sorento le plus frugal de l’histoire.

Un VUS électrifié, vraiment?

Remodelé d’un bout à l’autre l’an dernier, le Kia Sorento de quatrième génération reprend quelques lignes des générations précédentes, mais avec quelques nouveautés aux deux extrémités. Le postérieur est particulièrement différent avec ces feux de position qui ne sont pas sans rappeler ceux d’un certain Lincoln Navigator commercialisé au début des années 2000.

De profil, la fenestration est très semblable au Sorento précédent, mais ce petit détail au pilier C suffit pour distinguer les deux versions du populaire multisegment. Quant au museau de cet autre VUS, il se montre un peu plus agressif que par le passé avec cette calandre intégrée aux blocs optiques.

La beauté de cette variante hybride rechargeable, c’est qu’elle ne présente que très peu de différences avec les autres Sorento, à l’exception de cette trappe supplémentaire du côté droit à l’arrière et ces jantes exclusives aux livrées Hybrides et Hybrides Rechargeables. Ah oui, il y a bel et bien ce minuscule écusson « EcoHybrid » sur le hayon derrière, mais c’est tout ce que cette livrée électrifiée propose de plus pour signifier à votre entourage que votre gros utilitaire consomme autant qu’une voiture sous-compacte.

Au-delà du design un peu plus timide de cette variante mi-essence mi-électricité, le Sorento peut au moins se targuer d’être bien ficelé, l’alignement des panneaux de carrosserie qui en témoigne.

Un habitacle bien conçu?

Plus petit que le Telluride, le Sorento joue tout de même la carte de la polyvalence avec ses trois rangées de sièges et son habitacle invitant. Bref, pour une famille de quatre qui aime dépanner à l’occasion, cette troisième rangée est un atout indéniable. Oubliez le chargement de gros objets si celle-ci est relevée par contre.

En revanche, lorsque ces deux sièges sont repliés dans le plancher du coffre, le volume de chargement est très intéressant, le Sorento qui fait le pont entre le Telluride et le Sportage, rappelons-le. Sans surprise, l’espace pour les passagers aux deux premières rangées est sans reproche avec tous les luxes disponibles dans le catalogue de la marque.

Le système d’infodivertissement maison commence à être familier avec ses ampoules qui servent à identifier les stations de radio, les sons d’ambiance et ses menus relativement clairs. Si l’écran tactile se montre réactif, les touches tactiles disposées de part et d’autre ne sont pas aussi faciles à utiliser qu’une rangée de boutons traditionnels.

Comme c’est très souvent le cas, les commandes de la climatisation sont regroupées sous l’écran central et force est d’admettre que leur présentation est simple et efficace. Même constat au niveau de la console centrale où la molette de la boîte de vitesses est facile comme tout à utiliser – à droite, on part, à gauche on recule et au centre, on est arrivé!

Au volant

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à une surdose d’émotions fortes lorsqu’on se retrouve derrière le volant d’un véhicule à vocation familiale comme le Sorento PHEV. La mission du Sorento est de transporter la marmaille avec suffisamment d’espace pour l’équipement de ski, de camping, de hockey… vous voyez où je veux en venir!

L’un des premiers constats est le silence qui règne à bord, un signe que l’insonorisation est suffisante. Le véhicule est très bien insonorisé, tellement en fait qu’on se surprend à « écraser » la pédale de droite pour entendre le petit moteur 4-cylindres turbo à l’avant.

Le Sorento semble tout indiqué pour partir en excursion… sur une longue distance bien entendu. Le multisegment coréen absorbe plutôt bien les crevasses de notre réseau routier, et ce, malgré la présence de ces jantes de 19 pouces. La suspension a été calibrée pour le confort avant tout; il y a donc un peu de roulis quand on le pousse dans les virages. Le groupe motopropulseur, quant à lui, cherche surtout à consommer l’or noir à une cadence démesurément lente.

Comme tout bon véhicule moderne truffé de puces électroniques, le Sorento PHEV propose des modes de conduite, dont un mode Sport qui aiguise quelque peu les réactions du groupe motopropulseur du Sorento PHEV, mais on ne parle pas d’un véhicule aussi musclé que la Stinger. Le Sorento Hybride Rechargeable est taillé pour une conduite reposée, la boîte de vitesses qui travaille en coulisse sans se faire remarquer avec une colonne de direction légère et lente à réagir.

De toute manière, malgré son côté peu athlétique, le Sorento enfichable étonne, notamment par la petitesse du moteur essence sous le capot, le 4-cylindres turbo de 1,6-litre qui, avec son moteur électrique, réussit tout de même à livrer 261 chevaux et un couple de 258 lb-pi. Plus lourd qu’un certain Toyota RAV4 Prime, le Sorento Hybride Rechargeable ne peut rivaliser (à l’accélération du moins) avec ce VUS d’une catégorie inférieure en dimensions.

Là où le multisegment coréen se reprend de belle manière, c’est dans la colonne « consommation de carburant ». Mon résultat après quelques jours à son volant : 4,8 L/100 km. L’autonomie électrique de 60 km m’apparaît totalement réalisable, une distance idéale pour ceux et celles qui font de courtes emplettes plusieurs fois par semaine.

Le mot de la fin

Soyons francs, le Kia Sorento Hybride Rechargeable SX que vous apercevez sur votre écran commande une somme assez salée de 54 995 $ avant les frais de préparation et les taxes. Or, pour les résidents du Québec, de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, il est possible de profiter d’un rabais provincial, mais également du rabais fédéral puisque la livrée de base du Sorento Hybride Rechargeable glisse tout juste sous la barre des 45 000 $. Il est donc possible de repartir au volant d’un Sorento enfichable pour une somme plus raisonnable.

Confortable, bien assemblé et exemplaire à la pompe, le multisegment intermédiaire ne s’adresse pas aux passionnés de conduite. Ce sont plutôt les parents qui veulent profiter d’un VUS logeable capable de rouler en électrique du lundi au vendredi et qui peut sortir de la ville la fin de semaine venue.

On aime

Le côté discret de cette livrée électrifiée

L’habitacle bien ficelé

Le silence de roulement

On aime moins

Les boutons tactiles de part et d’autre de l’écran

L’espace dans le coffre (troisième banquette relevée)

Capacité de remorquage réduite

La concurrence principale

Ford Explorer Hybride

Toyota Highlander Hybride

