La version hybride branchable du Kia Sorento 2022 arrive actuellement chez les concessionnaires de la marque au Canada. Le constructeur a confirmé son PDSF, qui est légèrement inférieur à 45 000 $. Voilà qui le rend admissible au programme de remise « iZEV » (pour Zero-Emission Vehicles Program) du gouvernement fédéral.

En déboursant 44 995 $, les acheteurs obtiennent la version de base EX du Sorento PHEV. C'est 5000 $ de plus que le Sorento équivalent qui n’a qu’un moteur à essence. Par contre, les acheteurs bénéficient d'une remise de 2 500 $ dans le cadre du programme « iZEV ». Le véhicule est également admissible à d'autres rabais en vertu des programmes provinciaux en vigueur à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Colombie-Britannique.

Voici les prix des différentes versions du Sorento PHEV 2022 :

.. Modèles PDSF Sorento PHEV EX 44 995 $ Sorento PHEV EX+ 50 595 $ Sorento PHEV SX 54 995 $

Photo : Kia Kia Sorento PHEV 2022, en chargement

Le Sorento PHEV aura une autonomie de 51 km en mode électrique. C’est inférieur à celle du Toyota RAV4 Prime (68 km) qui sera son plus grand rival dans le segment. Cette autonomie est assurée par un moteur turbo à 4 cylindres de 1,6 litre jumelé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 13,8 kWh. Ensemble, il donne une puissance combinée de 261 chevaux et 258 lb-pi de couple. Cependant, les chiffres les plus intéressants sont ceux relatifs à la consommation de carburant : on parle de 2,8 litres aux 100 km en ville et de 3,2 litres aux 100 km sur route.

Il y aura également une variante du hybride ordinaire (non branchable) du Sorento, mais elle arrivera chez les concessionnaires plus tard cet automne. Appelé Sorento HEV (pour Hybrid Electric Vehicle), il aura le même moteur à 4 cylindres et livrera 227 chevaux et 258 lb-pi de couple. Dans son cas, les cotes de consommation de carburant seront : 6,4 litres aux 100 km en ville et de 7,0 litres aux 100 km sur route.