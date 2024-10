Kia dévoile son premier pickup : le Tasman

Kia a levé le voile sur son tout nouveau pickup, le Tasman, un modèle intermédiaire conçu pour rivaliser avec les Toyota Tacoma et Ford Ranger, mais qui ne sera pas commercialisé en Amérique du Nord, du moins pour l'instant. Nous l'avions vu de près au Salon de Busan, en Corée du Sud, au printemps 2024, mais en camouflage. Le voici en forme finale.

Alors que Kia célèbre son 80e anniversaire, le Tasman marque son entrée dans le segment des pickups avec une construction robuste sur châssis (body-on-frame).

Trois versions offertes

Le design du Kia Tasman est audacieux, avec une forme carrée rappelant le Jeep Gladiator mais sans ses arches de roues proéminentes. Il est offert en trois versions : la double cabine de base, la X-Line, et la X-Pro, cette dernière étant orientée vers la conduite hors route avec une garde au sol de 11,1 pouces et des pneus tout-terrain de 17 pouces.

L’intérieur du Tasman est axé sur la technologie, avec un tableau de bord large et panoramique comprenant trois écrans de 12,3 pouces, 5 pouces, et 12,3 pouces respectivement, intégrant l'instrumentation et le système d'infodivertissement.

Le Kia Tasman 2025, de profil | Photo : Kia

Motorisations du Kia Tasman 2025

Le Kia Tasman 2025 offre deux options de motorisation. En essence, on retrouve un moteur turbo de 2,5 litres développant une puissance de 277 chevaux et un couple de 311 lb-pi, permettant au Tasman d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 185 km/h. Pour ceux qui recherchent un maximum de couple, un moteur turbo-diesel de 2,2 litres est également proposé sur certains marchés, délivrant 207 chevaux et 325 lb-pi de couple. Ce moteur diesel offre une meilleure capacité de remorquage et une consommation de carburant réduite.

Les deux motorisations sont jumelées à une boîte automatique à huit rapports de série, tandis que certaines versions diesel proposent une transmission manuelle à six rapports en option

Le Kia Tasman X-Pro 2025, trois quarts arrière | Photo : Kia

Des capacités hors route et de remorquage impressionnantes

Le Kia Tasman n’est pas seulement conçu pour la route, mais aussi pour le travail. Avec une capacité de remorquage maximale de 7716 livres, il dépasse le Toyota Tacoma de plus de 1200 livres. Les modèles à propulsion (2WD) peuvent transporter jusqu’à 2634 livres dans leur plateau, soit 800 de plus que le Tacoma.

Le plateau de cinq pieds comprend une prise de courant de 220 volts, un éclairage, des espaces de rangement et même un plancher de chargement coulissant pour faciliter le transport.

Pour le hors-route, le modèle X-Pro est équipé d’un différentiel arrière verrouillable électroniquement et du mode X-Trek, un régulateur de vitesse hors route. La garde au sol atteint 11,1 pouces, tandis que le Tasman peut traverser des profondeurs d’eau allant jusqu’à 31,5 pouces, offrant des capacités tout-terrain compétitives.

Le Kia Tasman 2025, intérieur | Photo : Kia

Un intérieur axé sur le confort et la technologie

Le Kia Tasman est conçu pour être un véhicule tout aussi agréable pour les trajets quotidiens que pour les aventures. Le tableau de bord est dominé par un écran d’infodivertissement compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, et un système audio Harman Kardon en option.

Le modèle à cabine double offre des sièges pour cinq passagers, ainsi qu’un espace de rangement sous les sièges arrière et un dossier inclinable pour un confort accru.

Le Kia Tasman 2025, cabine | Photo : Kia

Le Kia Tasman 2025, sièges | Photo : Kia

Le Tasman est équipé d’une série de systèmes d’aide à la conduite avancée (ADAS), dont l’assistance au maintien de voie, l’alerte de collision dans les angles morts, et l’assistance au stationnement à distance. Le système Highways Driving Assist 2 de Kia adapte même les fonctions d’assistance pour le remorquage.

Pas pour l’Amérique du Nord

Bien que le Tasman ne soit pas prévu pour le marché nord-américain dans l’immédiat, Kia n’a pas exclu une introduction future si la demande est suffisante. Pour le moment, le modèle sera commercialisé dans des régions comme le Moyen-Orient, l’Australie, l’Afrique, et l’Amérique centrale.

Le Kia Tasman 2025, avant | Photo : Kia

Le Kia Tasman 2025, caisse | Photo : Kia