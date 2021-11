Kia va dévoiler son VUS électrique EV9 le 11 novembre

À l’instar de plusieurs autres constructeurs, y compris son partenaire Hyundai, Kia souhaite lancer une panoplie de produits électriques sur le marché au cours des années qui viennent. L’un d’eux est le VUS EV9 et ce dernier nous sera présenté sous forme de concept le 11 novembre prochain.

Question de nous mettre l’eau à la bouche, un croquis a été publié pour nous en donner un premier coup d’œil.

Apparue sur le compte Instagram de l’entreprise, l’image montre la silhouette générale de ce qui ressemble à un véhicule massif capable de transporter au moins sept personnes. Sa partie avant est haute et disposée à la verticale. Le toit est très à l’horizontale, ce qui laisse présager beaucoup d’espace à l’intérieur. En fait, l’ensemble prend la forme d’une boîte carrée.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Bien sûr, on va en apprendre plus jeudi sur la composition technique de ce modèle, surtout de ce qui va l’animer. Ce que l’on sait, c’est que comme les autres produits électriques du groupe, il va profiter de la structure E-GMP (Electric-Global Modular Platform) qui est dédiée à la chose électrique. Et lorsqu’on parle des autres produits, mentionnons simplement l’Ioniq 5 de Hyundai, l’EV6 chez Kia, ainsi que le GV60 au sein de Genesis.

La présentation du VUS EV9 aura lieu en ligne à 20 h en Corée du Sud. Cela signifie 3 h du matin pour nous sur la côte est et minuit sur la côte ouest. Nous allons surveiller la chose de près afin de vous livrer toute l’information nécessaire aussitôt qu’elle sera partagée par Kia.

Avec les Salons de l’auto qui font tranquillement des retours, il n’est pas impossible que l’EV9 soit en vedette à Los Angeles plus tard en novembre, là où Hyundai va aussi montrer le prototype Seven.