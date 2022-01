Plus d’informations sur le futur Land Rover Defender 130

Lorsque Land Rover a introduit son modèle Defender, offert en version 90 et 110 (empattements court et long), on entendait déjà à travers les branches qu’une version encore plus massive était dans les plans, la livrée 130.

On a eu un aperçu de cette dernière en juillet 2021, un modèle camouflé ayant été aperçu à l’essai en Angleterre. Cette semaine, on obtient d’autres bribes d’informations à propos du modèle en raison des images d’un brevet qui a été déposé auprès du bureau d’enregistrement américain des marques de commerce pour l’éventuel Defender 130. La nouvelle est rapportée par la division néerlandaise du site AutoWeek.

Évidemment, on parle de croquis, mais ça ne ment tout de même pas sur les différences que va porter le modèle. Ce qui est peut-être le plus évident, c’est un évent d’aile modifié. Ceux des versions 90 et 110 sont entièrement en maille noire alors qu’un élément décoratif est présent dans les unités de la version 130 montrée sur le document relatif au brevet.

Le Defender 130 va reposer sur le même empattement à 118,9 pouces de la variante 110. Concrètement, ce sont 14 pouces qui sont simplement ajoutés à la carrosserie, derrière les roues arrière, le tout pour une longueur totale d’environ 211,6 pouces, en incluant le pneu de secours qui est greffé au hayon. Afin de vous offrir un élément de comparaison, c’est environ un pouce de plus qu’un Chevrolet Tahoe.

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130, profil

L’allongement du Defender fait de la place pour une vraie troisième rangée de sièges, une capable d’accueillir deux adultes confortablement, contrairement aux places plutôt serrées que l’on retrouve dans la version 110 du modèle. L’allongement réduit aussi l’angle de départ en conduite tout-terrain. L’arrière recourbé du Defender 110 donne vie à un angle d’attaque de 37,7 degrés. Ça peut passer à 40 degrés avec les ajustements de la suspension pneumatique. Le Defender 130 pourrait se retrouver avec un angle semblable à celui du Jeep Gladiator, soit autour de 26 degrés.

Évidemment, les compétences hors route seront là, mais ceux qui veulent vraiment en profiter avec ce véhicule opteront pour une version 90 ou 110. On s’adresse clairement aux gens qui veulent plus d’espace, ont plus de gens et de matériel à inviter à bord, etc.

Et ce ne serait pas tout pour la famille Defender. Une version camionnette serait aussi dans les plans, tout comme une version SVR capable de produire quelque 600 chevaux. Une variante encore plus huppée pourrait aussi voir le jour. Bref, le Defender n’a pas fini de faire parler de lui.

Il n’y a pas de surprise là, notez-le. Il y a sept ou huit ans, Land Rover annonçait qu’elle allait concentrer ses efforts sur trois familles de véhicules, dont Defender. Chacune allait proposer une série de modèles et c’est ce que l’on voit prendre forme.

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130, trois quarts arrière

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130, de haut

Photo : Land Rover Land Rover Defender 130, avant