Land Rover confirme le Defender 130

Depuis son grand retour, le Land Rover Defender fait grandement parler de lui. Le modèle, qui se présente avec un style très accrocheur, est pour l’instant proposé en deux versions, soit 90 et 110.

La première profite d’un empattement plus court et d’une configuration à deux portes. La deuxième hérite d’un empattement plus long et d’une carrosserie à quatre portes. Rapidement après les débuts du VUS, les rumeurs ont commencé à circuler à propos de nouvelles variantes, dont une camionnette et une livrée proposant sept ou huit places.

Land Rover vient de confirmer la venue de cette deuxième qui va prendre le nom de Defender 130. Elle est en préparation et sera en vente dans les 18 prochains mois. En Amérique du Nord, le modèle va « toucher une corde sensible », a déclaré Adrian Mardell, le directeur financier de l’entreprise.

Si l’on se fie aux informations qui avaient jadis circulé concernant l’arrivée de cette déclinaison, l’empattement de la version 110 serait conservé (119 pouces). La longueur serait toutefois allongée de quelque 13 pouces pour atteindre 201 pouces, soit plus de 5 mètres (5100 mm).

Et, comme mentionné, il pourrait y avoir d’autres ajouts, dont une version camionnette. D’ailleurs, Gerry McGovern, le patron du design de Jaguar Land Rover, laisse entendre que d’autres choses sont à venir. La compagnie souhaite profiter de la popularité du nom Defender et en faire une force au sein de la gamme.

Ce qui sera intéressant de voir, c’est quelle forme prendra tout cela avec ce qui a été récemment annoncé par l’entreprise. Dans le cadre de sa stratégie « Reimagine », elle a annoncé un plan d’électrification qui va se mettre en brande rapidement. En effet, au moins six véhicules entièrement électriques doivent se pointer à compter de 2024 à travers les familles de produits Range Rover, Discovery et Defender.

Conséquemment, ce qui se trouve sous le capot des modèles Defender pourrait rapidement être remplacé.