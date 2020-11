Un mini Defender en préparation chez Land Rover ?

Le nouveau Defender en est à peine à ses premiers pas au sein de la gamme Land Rover que déjà, les rumeurs courent concernant l’arrivée d’une version format de poche.

En fait, le site What Car ? a annoncé la semaine dernière que Land Rover lancera un tel modèle en 2022. Le petit VUS verra son style s’arrimer à celui du Defender et sera équipé d’un moteur 3-cylindres turbo de 1,5 litre au moment du lancement. Une approche hybride rechargeable serait offerte plus tard.

La source étant d’origine britannique, il faudra voir quel moteur serait proposé ici si le modèle fait le saut en Amérique, bien sûr.

Une architecture à traction serait de série alors que le rouage intégral serait offert en option. Cette approche laisse croire que le produit utilisera la plateforme PTA (Premium Transverse Architecture) que l’on trouve avec les autres VUS compacts du groupe Jaguar Land Rover, soit le Jaguar E-Pace, le Land Rover Discovery Sport, ainsi que le Land Rover Range Rover Evoque.

Avant le lancement du Defender 2020, Land Rover prévoyait utiliser le nom Defender pour désigner une famille de modèles. C’était en fait le plan, comme il a été respecté pour les séries Discovery et Range Rover. Voilà qui ajoute donc du poids à cette rumeur.

Les produits de la famille Defender seraient destinés aux amateurs de conduite hors route d’abord, comme les modèles Range Rover sont pensés pour les clients à la recherche de grand luxe et ceux de la série Discovery aux familles souhaitant de la polyvalence.

Road Rover

Un petit Defender ne serait pas le seul nouveau Land Rover en préparation. Un autre modèle envisagé est le Road Rover qui partagerait sa technologie avec celle de la Jaguar XJ électrique. Selon What Car ?, ce Land Rover électrique se pointerait également en 2022.

Bref, on va en avoir à se mettre sous la dent.