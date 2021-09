Un Land Rover Defender James Bond à moteur V8

Au début de la pandémie au printemps de 2020, plusieurs s’apprêtaient à se déplacer en salle pour aller voir le 25e volet de la série James Bond, No Time to Die. La sortie d’un des films de la saga nous permet toujours de voir l’agent 007 à l’œuvre, mais aussi de découvrir des bolides intéressants.

L’an dernier, nous devions voir apparaître un nouveau modèle qui n’était pas encore sur les routes, soit le Land Rover Defender. Avec les deux retards qui ont touché le film, sa sortie, 18 mois plus tard (on pourra le voir en octobre en salle), nous fait maintenant voir un modèle qui est déjà sur la route ; un modèle que nous avons déjà conduit, aussi.

Cependant, les amateurs de Land Rover et de James Bond auront tout de même quelque chose d’intéressant à se mettre sous la dent, soit une édition spéciale nommée Bond Edition, évidemment inspirée des modèles que l’on peut voir dans le film.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Land Rover Land Rover Defender James Bond Edition, profil

Le Land Rover Defender V8 Bond Edition combine le moteur V8 récemment introduit avec la version 110 du modèle, ainsi que certains traits stylistiques spécifiques aux unités de No Time do Die. Cela inclut un ensemble noir plutôt efficace, des jantes Luna Gloss Black de 22 pouces et des étriers de frein avant bleu xénon. Le véhicule a de la gueule, disons cela comme ça.

À bord, l’écran tactile va montrer une animation spéciale au démarrage du modèle, une séquence bien sûr inspirée par le plus célèbre des agents secrets.

Quant au moteur V8 suralimenté de 5 litres qui va le servir, il demeure le même avec ses 518 chevaux et son couple de 416 livres-pieds. Cependant, les Defender à mécanique V8 profitent de réglages spécifiques pour la suspension et la transmission automatique à huit vitesses, ainsi que d’un différentiel arrière actif (électroniquement).

Pour une version, il faudra un peu de chance, car la production sera limitée à 300 unités.

Photo : Land Rover Land Rover Defender James Bond Edition, trois quarts arrière

Photo : Land Rover Land Rover Defender James Bond Edition, écusson 1

Photo : Land Rover Land Rover Defender James Bond Edition, écusson 2

Photo : Land Rover Land Rover Defender James Bond Edition, écran multimédia