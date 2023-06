Lexus GX 2024 : voici un premier aperçu du prochain GX

Arrière du Lexus GX 2024 Photo : Lexus

• Lexus partage deux images montrant quelques détails de la prochaine génération du VUS GX.

• Le GX est pratiquement inchangé depuis environ quinze ans au sein de la gamme.

• Ce VUS est l’un des derniers à profiter d’une structure en échelle.

Certains modèles au sein du groupe Toyota/Lexus ont été laissés très longtemps sans changements majeurs. Dans le cas du VUS GX, on parle de quinze ans sans révision substantiel.

Maintenant, la compagnie s’apprête enfin à présenter une nouvelle génération de modèle.

Lexus GX 2024 marron Photo : Lexus

En prévision du dévoilement de son nouveau baroudeur, la compagnie a partagé deux images qui montrent une partie de l’avant et de l’arrière. Ce qu’on peut voir, c’est un capot aux lignes très musclées. On note une ressemblance avec celui du LX qui a été renouvelé pour cette année, mais l’approche semble plus définie avec le GX.

À l’arrière, moins de détails sont visibles, mais on reconnaît la signature actuelle des autres VUS de la marque. Celle-ci nous fait voir une bande qui s’étend sur toute la largeur pour abriter les feux. Aussi, les lettres LEXUS sont très visibles et mises en évidence au-dessus d’elle.

Pour le reste, on s’attend toujours à ce que l’utilitaire conserve sa configuration unique, soit une carrosserie montée sur un châssis en échelle avec un système 4x4 plus traditionnel, soit doté d’une boîte de transfert à deux vitesses (gamme haute et gamme basse). Le GX demeure une version endimanchée du Toyota Land Cruiser Prado qui est proposé ailleurs sur la planète. On parle d’un des VUS les plus compétents hors des sentiers battus.

Un autre modèle Toyota profite de la même structure et des mêmes organes, soit le 4Runner. On peut s’attendre à du nouveau de son côté également, lui qui est inchangé depuis plus de 10 ans au sein de la gamme du constructeur.

Mécaniquement, il faudra voir ce qui sera réservé au modèle. Il ne faudra pas se surprendre de voir disparaître le moteur V8 au profit de solutions V6, dont une variante hybride qui profiterait du bloc iForce Max qui sert le Toyota Tundra.

Tout cela n’est que spéculation, mais les rumeurs vont en ce sens. Toyota n’a pas précisé le moment où elle allait dévoiler son prochain GX, mais ça ne devrait pas tarder. On peut s’attendre à ce qu’il soit livrable pour l’année 2024.