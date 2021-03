Toyota, et Lexus par la bande sont en retard en matière d’électrification. Si le géant japonais s’est imposé en matière de technologie hybride, il tarde toujours à nous arriver avec des modèles entièrement électrifiés.

On est toutefois près du but. Toyota va d’ailleurs présenter un modèle au Salon de Shanghai en avril. Et la semaine prochaine, le 30 mars plus précisément, ce sera autour de Lexus de nous livrer un aperçu du langage stylistique qu’elle va réserver à ses futures créations tout électriques avec le dévoilement d’une étude.

En vue de cet événement, la compagnie a publié des images de son plus récent concept qui sera révélé en primeur mondiale à 19 heures (heure de l’Est) mardi prochain.

Photo : Lexus Images du prototype électrique

Aucune information supplémentaire n’a été partagée, mais les nouvelle photos de l’entreprise nous donnent une meilleure idée de ce qui nous attend. Le caractère sombre des médias présenté rendent difficile le discernement, mais la silhouette semble intéressante. On voit quand même que le modèle porte un style coupé, très en vogue avec ce type de véhicule. Le format nous indique aussi qu’on se trouve en présence d’un VUS.

Son nez apparaît assez droit et la signature de Lexus, qui prend le style d’une grille en forme de sablier, semble absente. Ça demeure difficile à voir et puisqu’on a affaire à un modèle électrique qui ne requiert pas une grille traditionnelle, on a peut-être trouvé une autre façon de préserver la signature à l’avant. On va le savoir le 30 mars.

L’éclairage à DEL sera dominant, toutefois, et l’on peut même voir que le logo avant en profitera.

Pour le reste, il va falloir patienter avant de voir ce que la compagnie nous réserve vraiment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le plein d’informations sur le modèle qui sera présenté.

Photo : Lexus Prototype de VUS électrique de Lexus, profil, avant