Lion Électrique reçoit 100 millions du fédéral et du Québec

Grosse annonce dans le domaine du transport électrique au Canada. L’entreprise québécoise Lion Électrique, qui a ses pénates à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, vient de se voir octroyer un prêt de 100 millions pour la construction d’une usine de batteries pour véhicules électriques.

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, respectivement, ont conjointement fait cette annonce aujourd’hui au Centre des Congrès du centre-ville de Montréal.

Justin Trudeau affirme qu’il est prioritaire pour son gouvernement de soutenir le secteur manufacturier et les projets qui accéléreront l’électrification des réseaux de transport du pays.

Québec et Ottawa fourniront chacun 50 millions, tandis que Lion Électrique investira 85 millions dans le projet d’une usine d’assemblage de blocs-batteries à Saint-Jérôme, au nord de Montréal.

L’opération devrait normalement créer 135 emplois une fois la construction de l’usine terminée en 2023.

Photo : Lion Électrique Camions électriques

Lion Électrique affirme que les nouvelles installations lui permettront de contrôler les coûts liés à la production de batteries et d’avoir plus de contrôle sur la conception des batteries qu’elle utilise dans ses autobus et ses camions scolaires électriques.

Une partie de ces prêts (15 millions) pourrait être pardonnée, notamment si la promesse de création d’emplois est respectée au Québec et si Lion Électrique tient son engagement de pouvoir fournir le marché canadien.

« Cette usine permettra à Lion d’intégrer un élément fondamental de la chaîne d’approvisionnement de nos véhicules électriques. Grâce aux prêts des gouvernements fédéral et provincial, nous pourrons désormais fabriquer au Canada ce que nous importions auparavant. » - Marc Bédard, président et fondateur de Lion Électrique, via un communiqué

La compagnie devient du coup le plus important fabricant de véhicules lourds tout électriques au pays.

