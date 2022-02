10 véhicules usagés plus chers après une année que neufs

Vous le savez, le marché de l’automobile a été complètement fou l’an dernier, notamment dans l’occasion. En raison de la pénurie de certains modèles neufs, causée par la crise des puces électroniques, les prix des véhicules d’occasion n’ont jamais été aussi élevés.

Même que dans certains cas, lesdits modèles se vendent plus cher usagés que neufs. C’est le phénomène de l’offre et de la demande et c’est ce qui se produit lorsque les constructeurs ne peuvent pas suivre le rythme pour livrer des véhicules neufs.

Les prix grimpent dans l’occasion, donc, car les modèles offerts sur ce marché sont accessibles rapidement. Lorsque certains ne veulent pas attendre des mois pour recevoir un nouveau véhicule, ils sont prêts à payer davantage pour un modèle usagé.

Le site iSeeCars s’est penché sur la question et a réalisé une étude qui nous donne des résultats assez incroyables. D’après les données du moteur de recherche de la plateforme, une voiture d’occasion d’un an coûte 1,3 % de plus qu’une voiture neuve équivalente. Évidemment, cette moyenne est obtenue parce que certains véhicules se vendent beaucoup plus cher, mais c’est du jamais vu. Les résultats de l’étude ont été obtenus à la suite d’une comparaison des prix de 1,5 million de véhicules neufs et d’occasion vendus entre le 1er et le 30 janvier 2022.

Et quels modèles se vendent beaucoup plus cher après avoir passé une année sur la route ? Vous allez le voir, la liste qui suit nous montre des produits que l’on attend avec ce genre de palmarès, mais elle comporte aussi des surprises. Il y en a aussi d'amusants, comme le C-HR, dont les nombreux propriétaires mécontents seront heureux de savoir qu'ils peuvent se débarrasser du leur et faire un profit pendant qu'ils y sont ! Bien sûr, ils y réfléchiront peut-être à deux fois, sachant qu'il pourrait être difficile de trouver un autre véhicule d'occasion abordable...

Voici les dix modèles qui prennent le plus de valeur après un an sur le marché. Le nom du modèle est accompagné d’un pourcentage, celui indiquant la différence de prix entre l’occasion et le neuf, à l’avantage du premier.

1. Mercedes-Benz Classe G 35,6 %

2. Chevrolet Corvette 20,2%

3. Tesla Model 3 17,8 %

4. Ford Bronco Sport 16,4 %

5. Chevrolet Trailblazer 15,6 %

6. Toyota RAV4 hybride 14,8 %

7. Chevrolet Suburban 12,9 %

8. Toyota Tacoma 12,2 %

9. Toyota C-HR 12,2 %

10. Kia Telluride 12,1 %