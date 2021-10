Maserati rafraîchit sa gamme pour l'année-modèle 2022 avec trois nouvelles versions pour chacun de ses modèles : les Ghibli, Quattroporte et Levante. Ils feront leur entrée chez les concessionnaires de la marque en octobre. Voici ce que chacune de ces nouvelles versions offre :

GT

Cette finition cible une population plus urbaine et moderne, ce que Maserati appelle les « citoyens du monde dynamiques et curieux ». Pour l'Amérique du Nord, les versions GT des modèles Ghibli, Quattroporte et Levante 2022 reçoivent un moteur V6 biturbo de 345 chevaux.

L'extérieur se distingue par des garnitures chromées sur la partie avant et des jantes en alliage de 19 pouces pour la Ghibli et la Quattroporte, et 20 pouces pour le Levante. L'intérieur reçoit des sièges « confort » en cuir avec une garniture Dark Mirror pour la Ghibli, une garniture en bois Radica pour la Quattroporte et une garniture Black Piano pour le Levante.

Photo : Maserati Maserati Quattroporte GT 2022

Modena

Ici, nous sommes davantage en mode de style agressif et sportif, Maserati apposant les adjectifs élégant, dynamique et agréable à conduire sur les variantes Modena. Les consommateurs nord-américains qui choisissent une Ghibli Modena ou une Quattroporte Modena reçoivent donc un V6 biturbo de 424 chevaux, tandis que le Levante Modena est équipé d’un V8 biturbo de 550 chevaux.

Ces variantes ont un pare-chocs sport à garniture incrustée Black Piano et des jantes en alliage de 19 pouces, dans le cas des Ghibli et Quattroporte, ou 20 pouces pour le Levante. À l’intérieur, on retrouve également des garnitures Black Piano dans chacune de ces variantes.

Le Levante Modena S reçoit aussi un ensemble d'aides à la conduite comprenant le système « Active Driving Assist ». L’ensemble Nerissimo fait également partie de sa dotation, tout comme les cadres de vitres noirs et les étriers de freins noir lustré.

Photo : Maserati Maserati Ghibli Trofeo 2022

Trofeo

La Trofeo, enfin, est la version la plus performante. Elle est donc équipée d'un moteur V8 biturbo de 580 chevaux. L’équipement associé à ce niveau de dotation est également le plus élaboré. La carrosserie est parée de garnitures en fibre de carbone et il y a des jantes en alliage de 21 pouces sur la Ghibli et la Quattroporte, et des jantes de 22 pouces sur le Levante. On trouve aussi des étriers de freins rouges sur les trois modèles. Par ailleurs, l’intérieur qui se veut luxueux a des sièges sport en cuir naturel Pieno Fiore.

Les trois versions arborent le nouvel écusson de la marque sur leur capot; un écusson qu’on a vu pour la première fois sur la nouvelle voiture de sport MC20. On trouve aussi ce nouvel écusson au trident sur le pilier C et avec une signature Maserati nouveau genre à l'arrière. Des écussons situés juste au-dessus des prises d'air latérales identifient chaque finition.

Photo : Maserati Écusson GT