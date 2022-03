Maserati présente son Grecale 2023

Maserati, la grande marque italienne qui nous a donné des voitures spectaculaires au fil des années, fabrique désormais des VUS. Le tout a débuté avec le modèle Levante et au fil du temps, comme c’est le cas ailleurs, ce dernier s’est imposé et représente maintenant la majorité des ventes de la compagnie (autour de 60 %).

Il fallait donc le prévoir, un deuxième VUS allait suivre. Annoncé depuis un bout déjà, il a enfin été dévoilé par la marque. Voici ce qui nous attend avec le nouveau Grecale 2023.

Avec une longueur de 190,8 pouces et un empattement de 114,2 pouces, le Grecale se veut un peu plus gros que les Alfa Romeo Stelvio et Porsche Macan auxquels il s’attaque, mais dans l’ensemble, il présente des proportions similaires. En fait de style, il ne passera pas inaperçu, son museau étant particulièrement spectaculaire. Pour les férus de la marque, notons que la forme de sa calandre et de ses phares, orientés verticalement, fait référence à la supervoiture MC20 à moteur central. Il s’agit de la plus récente signature de Maserati et cela représente une coupure par rapport à ce que l’on peut voir avec les modèles Levante, Ghibli et Quattroporte.

Photo : Maserati Maserati Grecale Modena

Le Grecale va se décliner de différentes façons. Dans un premier temps, trois modèles à essence verront le jour avant de voir apparaître la variante électrique Folgore, prévue pour l’an prochain. La version de base GT va s’animer grâce au travail d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres et d’un système hybride de 48 volts. Au total, la cavalerie sera de 296 chevaux et le couple va se chiffrer à 332 lb-pi. La livrée Modena va profiter d’une variante légèrement plus puissante de cette mécanique avec 325 chevaux.

Pour ce qui est de la livrée Trofeo, elle va jouir d’une variante du V6 biturbo de 3 litres de la MC20. Cette fois, on va parler de 523 chevaux et de 457 lb-pi de couple (c’est 621 chevaux et 538 lb-pi avec la MC20).

Photo : Maserati Maserati Grecale GT, avant

En matière de performance, ça promet à toutes les adresses. En effet, Maserati fait état d’un temps de moins de 5 secondes au 0-100 km/h pour les modèles à moteur 4-cylindres, alors que la version Trofeo s’attaque directement aux Porsche Macan GTS, BMW X3 M, Alfa Romeo Quadrifoglio, et autres bêtes de ce genre, avec un chrono de 3,6 secondes pour la célèbre référence.

Une transmission automatique à huit vitesses est d’office avec tous les Grecale, tout comme le rouage intégral. Une suspension pneumatique et des amortisseurs adaptatifs seront livrables en option sur les modèles à 4-cylindres et servis de série avec la variante à moteur V6.

À bord, on a droit à un environnement très futuriste (ou actuel, selon le modèle comparé) avec quatre écrans. Bien sûr, différentes finitions toutes aussi nobles les unes que les autres vont être possibles avec les déclinaisons, le tout culminant par des accents de fibre de carbone, des cuirs de haute qualité et des boiseries riches à bord des moutures plus garnies.

Le Maserati Grecale est attendu vers l’été. Nous en saurons plus sur les versions canadiennes à ce moment, y compris les prix.

Photo : Maserati Maserati Grecale Trofeo, intérieur