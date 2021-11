Un Mazda CX-60 a été aperçu au Japon

On sait que Mazda prépare plusieurs VUS qui profiteront d’une plateforme à propulsion d’abord. On vient d’avoir un premier aperçu de l’un de ces modèles, le CX-60. Ce dernier a été repéré lors du tournage d’une vidéo promotionnelle ou commerciale au Japon.

Le clip a été retiré depuis, mais vous le devinez, les images font le tour du Web et lancent les spéculations.

La vidéo en question nous montrait deux VUS circulant sur une route côtière. Les captures d’écran font découvrir un modèle plus massif qu’un CX-5. C’est la plaque à l’avant qui vend la mèche, car on peut y lire « Mazda CX-60 », et ce, avec la calligraphie que l’on connaît chez ce constructeur, ce qui confirme ni plus ni moins la commercialisation éventuelle de ce VUS.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : YouTube (screenshot) Le Mazda CX-60, sur la route

Au total, Mazda prévoit quatre VUS basés sur sa plateforme LVP à propulsion. Le CX-60 à deux rangées et le CX-80 à trois rangées, plus petits et plus étroits, sont prévus pour le Japon et l’Europe. Les CX-70 et CX-90 (deux et trois rangées, respectivement) nous seraient destinés.

Quant au style, on reconnaît la calandre de Mazda, mais bien qu’elle apparaisse plus large que sur les autres modèles, l’ensemble du design demeure plutôt simplet et discret.

Les proportions et la posture rappellent davantage celles d’un BMW X5, par exemple.

Les véhicules construits sur cette plateforme à propulsion et destinées à notre coin du monde seraient livrables avec les moteurs 6-cylindres en ligne Skyactiv de Mazda, ainsi qu’avec une certaine forme d’électrification, peut-être sous forme hybride rechargeable.

Ne poussons pas la spéculation plus loin, car beaucoup d’eau va couler sous les ponts avant que les modèles prévus débarquent chez nous. La bonne nouvelle, c’est que ça bouge chez Mazda ; le constructeur a besoin de nouveautés.