Auto123 y va d’un premier essai du Mazda MX-30 2022.

Montréal, Québec - On peut dire que Mazda est arrivé un peu tard dans la course au véhicules électriques. Généralement, lorsque vous arrivez en retard à une fête ou à une réunion, les gens apportent un petit cadeau pour se faire pardonner.

Dans le monde automobile, les constructeurs arrivent avec un petit plus qui va attirer les gens. Dans ce cas-ci Mazda est arrivé avec beaucoup moins. Moins d’autonomie que la concurrence pour le même prix. Une bien mauvaise manière de se faire pardonner. Avec seulement 161 km d’autonomie, le MX-30 nous ramène six ou sept ans en arrière.

On pourrait à la limite pardonner cette faute si le véhicule se vendait la moitié du prix de la concurrence. Or, à 42 150 $ comme prix d’entrée c’est 4 000 $ de plus qu’une Chevrolet Bolt qui offre 417 km d’autonomie. Difficile de justifier une telle approche de la part de Mazda.

Photo : B.Charette Mazda MX-30 2022, profil

Un style sympathique

Mazda n’a pas fait de grande recherche lors de conception de ce véhicule. Il a simplement utilisé un modèle existant à essence pour en faire un modèle électrique. Le MX-30 existe au Japon depuis des années.

On reconnaît donc le style de Mazda à l’avant et à l’arrière avec les portes antagonistes qui rappelle la RX-8. Vous avez aussi un toit fuyant dans l’air du temps qui donne un style de coupé au véhicule.

Au chapitre de l’espace intérieur, Mazda est assis entre deux chaises. Si les places avant sont spacieuses et confortables, difficile d’en dire autant des places arrière. De plus, les portes antagonistes sont originales, mais, deviennent vite un problème si vous stationnez dans un endroit étroit comme un centre commercial ou un stationnement souterrain, car il faut ouvrir deux portes pour laisser sortir les personnes à l’arrière.

La forme du toit offre une touche d’originalité, mais prête le flanc à deux critiques. Il y a peu d’espace pour la tête à l’arrière et la forme du toit réduit l’espace de chargement à 366 litres, ce n’est pas beaucoup. Heureusement, les sièges se rabaissent pour laisser 1171 litres.

Photo : Mazda Mazda MX-30 2022, trois quarts arrière

Un bon apport technologique

Tous les modèles MX-30 offrent le système i-ActivSense qui comprend le régulateur de vitesse avec « Stop & Go », la surveillance des angles morts avec l’alerte de circulation transversale à l'arrière, le soutien au freinage intelligent en ville à l’avant, la détection des piétons à l'avant, le soutien au freinage intelligent à l'avant, l'alerte de déviation de voie, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte d'attention du conducteur et le contrôle des feux de route. One note également l'affichage de conduite active Mazda projeté au pare-brise, qui comprend un système de reconnaissance des panneaux de circulation et un système de navigation.

Bien équipé

Notre version GS à l’essai offrait de série un écran central de 8,8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, et un système audio avec 8 haut-parleurs. Si vous optez pour la version GT à 47 150 $, vous avez droit à un système audio Bose à 12 haut-parleurs, le toit ouvrant électrique, l'écran 360° avec capteurs d'aide au stationnement avant, le siège conducteur à mémoire (2 positions), et les rétroviseurs extérieurs repliables électriques associés à la fonction de siège à mémoire.

L'écran de la caméra de recul affiche des lignes de guidage dynamiques tandis que le rétroviseur à atténuation automatique intègre la fonction HomeLink, et l'espace de chargement comporte un éclairage pratique.

Photo : Mazda Mazda MX-30 2022, intérieur

Les sièges sont disponibles en similicuir, soit blanc pur, avec un tissu gris contrastant, soit brun classique avec un tissu noir. Le tissu des deux options comporte 20 % de fils recyclés. Le MX-30 GT est disponible avec une peinture extérieure monochrome en noir de jais mica ou blanc arctique. Une option deux tons extérieur également disponible.

Pas très puissant mais agréable

Le MX-30 sera proposé uniquement en variante à traction avec un moteur de 143 chevaux doté d’un couple de 200 lb-pi, ce qui limite la consommation d’énergie et favorise une conduite plus nerveuse aux dires de Mazda. Ces chiffres n’ont en soi rien d’impressionnant, mais personne ne fait l’achat d’un véhicule électrique pour aller aux courses. Cette puissance sied très bien au modèle qui n’a pas souffert d’un manque de puissance durant notre essai. Ce n’est certes pas beaucoup, mais c’est suffisant.

La batterie qui ne fait que 35,5 kWh loge sous le véhicule offre un centre de gravité plus bas pour une conduite plus agréable. Le poids total de 1 645 kg ne se ressent pas dans la conduite qui ne souffre pas de lourdeur.

Ce MX-30 se conduit comme une berline et le confort de la suspension est excellent. On passe sur un nid-de-poule, mais on ne le ressent pas. Il y a tout de même deux petits irritants dans la conduite. Mazda ajoute un bruit électronique pour soi-disant avertir les gens de la présence d’un véhicule. Ce bruit toujours présent devient vite agaçant après quelque minutes. Nous pouvons comprendre l’utilité d’un tel bruit à basse vitesse pour avertir les piétons ou cyclistes de notre présence. Toutefois, la pertinence d’un tel bruit en tout temps n’est pas justifié, il devrait simplement disparaître au-delà de 50 km/h.

L’autre irritant vient des 5 niveaux de régénération des freins. Il fonctionne bien mais, même dans le réglage le plus agressif, le MX-30 ne s’arrête pas complètement demeurant à une vitesse de 6 km/h.

Photo : Mazda Mazda MX-30 2022, hayon ouvert

Recharge facile

Il est possible de charger la batterie de 35,5 kWh de 20 % à 80 % en 36 minutes environ avec un chargeur rapide de niveau 3. Vous mettrez environ 2 heures 50 minutes pour une recharge publique ou domestique de niveau 2 (240V / 30 ampères) ou 13 heures et 40 minutes avec un chargeur de niveau 1. Mazda garantit la batterie pour huit ans ou 160 000 km.

Souci de l’environnement

L’habitacle construit avec un design flottant est très de son temps. Cet espace supplémentaire permet de loger les deux entrées audio USB de série et la prise de courant CA de 150 W en option. À l'avant de cette structure se trouve un nouvel écran tactile de sept pouces qui donne accès au système de climatisation. L'écran tactile comporte également des boutons-poussoirs de chaque côté pour actionner la climatisation. Son utilisation comporte encore trop de sous-menus pour être réellement conviviale, mais c’est un net progrès face au système de la précédente génération.

L'habitacle est à la fois confortable et bien conçu, avec des matériaux favorables à l'environnement. L'intérieur intègre le liège, alliant le côté moderne et l'aspect historique pour rendre hommage aux origines de Mazda qui, il y a plus de 100 ans, était un fabricant de bouchons de liège. En outre, le liège est l'un des matériaux les plus viables qui soient, car il peut être récolté sans nuire aux arbres donneurs. Les sièges à l’avant sont confortables et bien rembourrés.

Photo : Mazda Mazda MX-30 2022, portes

Conclusion

Est-ce que le MX-30 est un bon véhicule ? Absolument. Est-ce que Mazda va réussir à faire une percée ? La réponse est non. Mazda dit vouloir ouvrir un nouvel horizon de véhicule électrique de proximité pour une utilisation pas trop éloigné de la maison ou comme deuxième véhicule. C’est comme tenter un vendre un véhicule qui n’est pas vraiment hors-route mais peut faire quelques routes en mauvais états. Dit autrement, la théorie du divan-lit est toujours une mauvaise idée.

Il faut comprendre que la notion de proximité n’est pas la même au Japon qu’au Québec. Aller voir un ami à 300 km de chez soi ne pose pas problème ici, mais vous n’irez pas en MX-30. Et 42 000$, c’est beaucoup trop cher pour un deuxième véhicule.

Le seul espoir réside dans le modèle hybride branchable qui arrive comme année modèle 2023. Il va offrir les mêmes 160 km d’autonomie avec un moteur rotatif et un réservoir de carburant de 9 litres pour permettre de faire un autre bout de chemin quand la batterie est morte. Un PHEV avec 160 km d’autonomie, ça c’est une bonne idée.

On aime

Conduite agréable

Finition de qualité

Bonne tenue de route

On aime moins

Faible autonomie

Escape chargement un peu petit

Visibilité et espace pour la tête à l’arrière