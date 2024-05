Les Mazda CX-50 et CX-5 offriront bientôt l’hybridité

L’adoption de l’électrification chez Mazda est plus lente qu’ailleurs, ce qui est un peu la norme avec les plus petits constructeurs. Néanmoins, la firme de Hiroshima s’apprête à nous offrir un peu plus de solutions de ce côté, avec l’hybridation de deux modèles populaires au sein de la marque, soit les VUS CX-50 et CX-5.

Ces derniers vont rejoindre le nouveau CX-90 qui est proposé en configuration hybride rechargeable, ainsi que le CX-70 qui va bientôt arriver sur le marché et qui profite des mêmes mécaniques que le CX-90.

L’information concernant l’ajout d’une solution hybride avec les deux VUS compacts est ressortie des résultats financiers du premier trimestre publiés par l’entreprise. On y apprend que Mazda prévoit l’introduction d’un CX-50 hybride au cours de la deuxième moitié de cette année. La technologie utilisée sera celle développée par Toyota. Il faut savoir que Mazda a lancé plus tôt cette année un CX-50 hybride sur le marché chinois.

Le site Car and Driver, qui rapporte la nouvelle, mentionne que de plus amples informations seront dévoilées en juin concernant ce modèle.

Le rapport financier de Mazda fait aussi mention d’une nouvelle génération pour le CX-5. La compagnie développerait cette fois son propre groupe motopropulseur hybride pour le proposer avec la prochaine génération.

Lorsque le CX-50 a été lancé, plusieurs ont cru à la fin du CX-5, comme on a vu la compagnie éliminer les CX-3 et CX-9 après l’arrivée des CX-30 et CX-90. Cependant, puisque le CX-5 se vend toujours très bien, il poursuivrait sa route parallèlement à celle du CX-50, qui joue la carte du petit baroudeur.

Enfin, Mazda souhaiterait également introduire un nouveau modèle électrique en 2027, toujours si l’on se fie aux informations contenues dans le rapport financier.

Nous allons surveiller ce dossier de près. Il ne fait aucun doute que la gamme de Mazda a besoin de sang neuf pour permettre au constructeur de demeurer concurrentiel sur le marché.