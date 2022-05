Mazda, tranquillement, est au cœur d’une transformation qui dépasse le simple remplacement de produits existants par des versions mises à jour et repensée. La compagnie fait tranquillement passer certains de ses modèles à un marché luxueux plus lucratif.

Deux des modèles qui vont présenter cette nouvelle image sont les VUS intermédiaires CX-70 et CX-90. Les deux seront les premiers produits Mazda destinés à notre marché à utiliser la nouvelle plateforme à moteur longitudinal que prépare la firme. Ce dernier est un 6-cylindres en ligne de 3 litres qui va profiter de l’apport d’un turbo. Le CX-90, on le devine, va venir remplacer le CX-9 qui est sur le marché depuis 2017 sous la même forme. Quant à la déclinaison CX-70, elle sera une version à deux rangées du modèle.

Mazda a déjà présenté le CX-60, mais ce modèle n’est pas prévu pour nos marchés. Le style, cependant, devrait être repris avec les CX-70 et CX-90, ce qui nous donne une idée de ce qui nous attend.

Photo : Mazda Mazda CX-60 2022 (Europe), arrière

Quant au moteur de 3 litres qui est attendu, il devrait profiter, en plus d’un turbo, d’un système hybride léger de 48 volts. Les rumeurs parlent d’une cavalerie qui va tourner autour de 300 à 325 chevaux. Un groupe motopropulseur hybride rechargeable utilisant un 4-cylindres et un seul moteur électrique à courant alternatif est également en préparation.

Avec ces modèles, Mazda espère faire concurrence à des produits BMW plutôt que Toyota. La mission est de taille. La conduite des modèles sera peut-être l’élément qui réussira à convaincre le plus. La configuration longitudinale du moteur devrait se traduire par un pilotage plus intéressant et une maniabilité accrue.

Le CX-90 devrait se pointer avant la fin de l’année et si nous avions à parier sur l’endroit, il faudrait regarder du côté de Los Angeles, en novembre, le moment où se tient le Salon automobile de la ville. Pour le CX-70, il suivrait en 2023.

Beaucoup de choses à surveiller du côté de Mazda, donc.