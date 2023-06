• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des VUS intermédiaires.

• En lice pour le titre, les duos Chevrolet Tahoe/Suburban et GMC Yukon/Yukon XL, de même que le Ford Expedition.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS pleine grandeur, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Certaines catégories de véhicules comptent peu de modèles et ces derniers ne sont pas les plus vendus de l’industrie non plus. Cependant, ils sont là pour une raison, soit pour répondre aux besoins de certains consommateurs, que ce soit des particuliers ayant des critères bien particuliers, ou encore des entreprises devant offrir des services bien précis, comme celui de limousine par exemple.

Ainsi, il n’y a pas foule dans le segment des VUS pleine grandeur, mais on retrouve des joueurs forts compétents année après année, des joueurs fortement américains, même si les constructeurs japonais proposent aussi leurs solutions dans ce créneau.

Cette année, ce sont des modèles tout américains qui se sont imposés pour former notre trio de tête. Il s’agit du Ford Expedition, ainsi que des duos formés par les Chevrolet Tahoe et Suburban, ainsi que GMC Yukon et Yukon XL.

Ford Expedition Platinum Photo : Ford

Dans le cas du premier, il se présente toujours aussi intéressant et compétent. La décision d’abandonner le moteur V8 il y a quelques années fait cependant mal au représentant de Ford, car pour certains, il n’y a qu’un moteur 8-cylindres qui doit être sous le capot de ce type de véhicule, question de fiabilité et de robustesse.

Chevrolet Tahoe High Country Photo : Chevrolet

Les moteurs V8, General Motors les a conservés à bord de ses produits, même qu’il est possible d’en trouver plus d’un selon la version choisie. Et les acheteurs ont du choix ; d’abord avec Chevrolet qui propose le Tahoe ou le Suburban, ainsi qu’avec GMC qui offre le Yukon ou le Yukon XL, la variante allongée du modèle.

GMC Yukon XL Denali Photo : GMC

Vous l’avez peut-être déjà deviné, mais c’est un représentant de General Motors qui a récolté le plus de points, plus précisément le duo GMC Yukon et Yukon XL. La raison ? Leur style et le caractère qu’ils dégagent, supérieurs et plus affirmés que chez Chevrolet.